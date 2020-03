Κόσμος

Κορονοϊός: Συνελήφθη ζευγάρι που προσπάθησε να ταξιδέψει στην Ισπανία

Οι δύο νέοι αποπειράθηκαν να εγκαταλείψουν την Πάρμα, η οποία έχει τεθεί σε “καραντίνα” λόγω της εξάπλωσης του φονικού ιού.

Ένα ζευγάρι νέων έφτασε σήμερα στο αεροδρόμιο της Μπολόνια και προσπάθησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος με προορισμό την Μαδρίτη. Στο γκισέ της αεροπορικής εταιρίας, όμως, οι δυο νέοι ρωτήθηκαν από τους Ιταλούς αστυνομικούς ποιος είναι ακριβώς ο σκοπός του ταξιδιού τους. Όταν οι καραμπινιέροι έλαβαν την απάντηση ότι «πρόκειται για ταξίδι αναψυχής» και διαπίστωσαν ότι προέρχονταν από την πόλη της Πάρμα (η οποία είναι σε απομόνωση) τους απαγόρευσαν να επιβιβαστούν στην πτήση.

Τώρα, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει, πιθανότατα, ποινικές συνέπειες. Η πιο “ήπια” και πιθανή τιμωρία είναι η καταδίκη σε φυλάκιση τριών μηνών ή σε πρόστιμο περίπου 200 ευρώ.

Αν ο δικαστής, όμως, κρίνει ότι με την συμπεριφορά τους έθεσαν σε κίνδυνο την δημόσια ασφάλεια, η καταδίκη μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 12 χρόνια φυλάκισης.