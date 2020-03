Πολιτική

Χαιρετισμοί με “γροθιές” στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΙΝΑΛ (εικόνες)

Τα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό δεν “επέτρεψαν” τα φιλιά και τις αγκαλιές.

Ο κίνδυνος από την εξάπλωση του κορονοϊού δεν “επέτρεψε” αγκαλιές και φιλιά στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Πολιτικής Γραμματείας του Κινήματος Αλλαγής.

Έτσι, αρκέστηκαν σε χαιρετισμούς με “γροθιές”, όπως είχε κάνει άλλωστε προ ημερών και ο Πρωθυπουργός στις επαφές του με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης, υπήρχαν αντισηπτικά για την απολύμανση των χεριών.

Το Κίνημα Αλλαγής είχε ακυρώσει την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, πριν ακόμη ανακοινωθούν περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Αναφερόμενη στον θέμα, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, επεσήμανε μεταξύ άλλων πως «ο κίνδυνος από τον ιό δημιουργεί ήδη σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της χώρας και σε κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, απειλώντας επιχειρήσεις και εργαζόμενους».

«Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα ακόμη πλήγμα στις προοπτικές της ανάπτυξης. Που ούτως η άλλως, ως απέδειξαν και τα στοιχεία για το 2019, είναι πολύ χαμηλότερες από τις προσδοκίες και τις μεγαλόστομες προβλέψεις των ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ», συμπλήρωσε.