Κορονοϊός: Τα σχολεία που κλείνουν έως τις 24 Μαρτίου

Η νέα λίστα από το Υπουργείο Παιδείας με τις σχολικές μονάδες που θα παραμείνουν κλειστές.

15 σχολικές μονάδες προστέθηκαν στη λίστα αυτών που κλείνουν, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία που κλείνουν μέχρι τις 24 Μαρτίου είναι:

65ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

40ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ έως 24/3/2020

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

2ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

3ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1ο ΓΕΛ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

2ο ΓΕΛ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ

2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

