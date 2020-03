Πολιτική

Ντόκος στον ΑΝΤ1: η επιτυχημένη ελληνική αντίδραση ενόχλησε τον Ερντογάν (βίντεο)

Ο Αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, δεν απέκλεισε νέες εντάσεις τόσο στον Έβρο, αλλά κυρίως στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας με την Τουρκία.