Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στην Ευρώπη

Μόνο στην Ιταλία, καταγράφηκαν 97 θάνατοι τις τελευταίες 24 ώρες. Εκατοντάδες ασθενείς νοσηλεύονται στην εντατική.

Βαραίνει ολόκληρη την Ευρώπη η αύξηση των νεκρών στην Ιταλία, καθώς στη χώρα καταγράφηκαν σήμερα 97 νέοι θάνατοι από τον κορονοϊό, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό όσων ηττήθηκαν από τη νόσο στους 463. Η χώρα η οποία έχει πληγεί σφοδρότερα από την επιδημία, έχει οδηγήσει το συνολικό αριθμό των νεκρών στην Ευρώπη στους 511.

Ειδικότερα, με βάση την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η Ευρώπη μετρά 511 θανάτους από την έναρξη της επιδημίας: 463 στην Ιταλία, 21 στη Γαλλία, 16 στην Ισπανία, 4 στη Βρετανία, 3 στην Ολλανδία, 2 στην Ελβετία και 2 στη Γερμανία.

Ο αριθμός των κρουσμάτων έφτασε σήμερα τα 9.172 στην Ιταλία, καθώς διαπιστώθηκαν 1.797 νέα κρούσματα σε σύγκριση με την Κυριακή. Από αυτούς τους ασθενείς όμως, οι 724 θεωρούνται πλέον ιαθέντες.

Αυτό σημαίνει ότι, αν εξαιρεθούν οι ιαθέντες και οι νεκροί, οι φορείς και οι ασθενείς είναι σήμερα 7.985. Από αυτούς, οι 5.049 νοσηλεύονται και οι 733 εξ αυτών στην εντατική. Οι υπόλοιποι 2.936 δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ή έχουν πολύ ελαφρά συμπτώματα και παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Τα περισσότερα θετικά κρούσματα στην Ιταλία βρίσκονται στη Λομβαρδία - η οποία έχει τεθεί εξάλλου σε καραντίνα-, συνολικά 5.469 και 333 θάνατοι. Ακολουθεί η Εμίλια-Ρομάνια (1.386 κρούσματα και 70 νεκροί) και το Βένετο (744 κρούσματα και 20 νεκροί).

Από τις αρχές της επιδημίας έχουν ελεγχθεί στην Ιταλία 53.826 άνθρωποι.