Κοινωνία

“Χειροπέδες” σε τέσσερα άτομα για εμπρηστικές επιθέσεις

Φέρεται να εμπλέκονται σε αρκετές περιπτώσεις εμπρησμών. Αναλάμβαναν την ευθύνη ως «σύντροφοι, συντρόφισσες».

Σε τέσσερις συλλήψεις από τον αντιεξουσιαστικό χώρο προχώρησε τη Δευτέρα η Κρατική Ασφάλεια, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο ερευνών για εμπρηστικές και άλλες ενέργειες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από αρμόδιες αστυνομικές πηγές, οι συλλήψεις αφορούν σε τρεις άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι κρατούνται στην Ασφάλεια και θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας, βρέθηκαν σημειώσεις, κινητά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ό ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται ότι έχει ταυτοποιηθεί για συμμετοχή σε εμπρηστική ενέργεια στο ίδρυμα Μητσοτάκη, τον Ιανουάριο του 2020, για την οποία την ευθύνη έχει αναλάβει ομάδα αναρχικών, με ανακοίνωση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με την υπογραφή «σύντροφοι, συντρόφισσες».

Η ίδια ομάδα έχει αναλάβει την ευθύνη για εμπρησμούς σε αυτοκίνητα του ΟΤΕ στο Ελληνικό, σε ΑΤΜ τραπεζών, επίθεση σε ομάδα ΔΙΑΣ στη Χαριλάου Τρικούπη και άλλες ενέργειες.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

έντυπο υλικό του αναρχικού χώρου,

φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κάρτα μνήμης,

κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και σκληροί δίσκοι,

αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

μεταλλικές σιδερογροθιές,

ξύλινα κοντάρια

μάσκα τύπου full face και

μικροποσότητες κάνναβης

Για την ίδια υπόθεση πραγματοποιήθηκαν παράλληλες έρευνες και στα σπίτια των τριών άλλων προσώπων, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητες ναρκωτικών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μεταλλικές σιδερογροθιές,

μαχαίρια,

κινητά τηλέφωνα,

κάρτες μνήμης και φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σκληροί δίσκοι και

ιδιόχειρες σημειώσεις



Για τους υπόλοιπους τρεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προέκυψαν στοιχεία κατά την προανάκριση. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.