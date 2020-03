Πολιτική

Άρον-άρον αποχώρησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Ερντογάν (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χωρίς να κάνει δηλώσεις έφυγε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος δέχθηκε πιέσεις να σταματήσει τις ροές προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη.

Σκυθρωπός και βιαστικός αποχώρησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ενδεικτικό της νευρικότητας του Τούρκου Προέδρου είναι το γεγονός πως δεν σταμάτησε για τις καθιερωμένες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Στη συνέντευξη Τύπου παρέστησαν μόνο ο Σαρλ Μισέλ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν ο κ. Ερντογάν δεσμεύτηκε να σταματήσει τις ροές προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία προς την Ευρώπη, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, αρκέστηκε να δηλώσει πως η ευρωπαϊκή πλευρά επέμεινε πως πρέπει να το κάνει.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε πως «μιλήσαμε ανοικτά για θέματα στα οποία διαφωνούμε» και επανάλαβε την ανάγκη για σεβασμό των ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και του δικαιώματος στην αναζήτηση ασύλου.