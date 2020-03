Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν δέχομαι μαθήματα από την Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Πρωθυπουργός καυτηρίασε τις τουρκικές προκλήσεις και επέρριψε ευθύνες στην Άγκυρα για την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο.

Σε μια από τις μεγαλύτερες Δεξαμενές Σκέψης της Γερμανίας, το German Council on Foreign Relations, παραβρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε πάνελ διαλόγου και απάντησε στις ερωτήσεις που δέχτηκε από το κοινό και τα μέλη του φορέα που έλαβαν μέρος στη συζήτηση.

Το θέμα ήταν η ανάκαμψη της Ελλάδας, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο ρόλο της.

«Μέσα σε 10 χρόνια περάσαμε μια διπλή κρίση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίζοντας την προηγούμενη δεκαετία στην περίοδο πριν και μετά το 2015. «Η Ελλάδα σήμερα, παρά τις δυσκολίες, βγαίνει από την κρίση με μια ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση, κάτι που σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητο για άλλες χώρες της Ευρώπης» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Δεν ανήκω σε αυτούς που δίνουν υπερβολικό βάρος στις δημοσκοπήσεις (...) αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ποσοστά αποδοχής της Κυβέρνησης εμφανίζονται σήμερα υψηλότερα από τότε που αναλάβαμε την εξουσία -και ήδη έχουν περάσει 8 μήνες» ανέφερε.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πάγια θέση της Κυβέρνησης είναι πως παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να υπάρξει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος, έχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία με δεδομένες τις προκλήσεις που θέτει ο κορονοϊός. «Από οικονομικής άποψης, το 2020 μπορεί να πρέπει να αναθεωρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ωστόσο ότι το βασικό μέλημα είναι να υποστηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας.

«Λάβαμε τη σωστή απόφαση να προστατεύσουμε τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα» ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για τα τελευταία γεγονότα, τονίζοντας την αλλαγή πολιτικής στο σημείο αυτό σε σύγκριση με την προηγούμενη Κυβέρνηση. «Περάσαμε πολλές άγρυπνες νύχτες» τις τελευταίες μέρες, πρόσθεσε, και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια.

«Αντιμετωπίσαμε μια ασύμμετρη απειλή. Πολλοί από αυτούς που βρέθηκαν στα σύνορα πήραν εντολές ή αναγκάστηκαν να πάνε εκεί» τόνισε.

«Γιατί ξοδεύουμε τόσα στην Άμυνα; Γιατί γείτονάς μας είναι η Τουρκία, όχι η Δανία. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Γι’ αυτό ξοδεύουμε τόσα για εξοπλισμούς. Θα προτιμούσα να ξοδεύω 1%. Δυστυχώς η Τουρκία δεν είναι Δανία», ανέφερε υπό το χειροκρότημα των παριστάμενων στην αίθουσα.

«Ήμουν πάντα υπέρ των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις της Τουρκίας του τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα η υπογραφή της Συμφωνίας με τη Λιβύη ήταν ιδιαίτερα προκλητική για την Ελλάδα. Αναγνωρίζουμε μια ουσιαστική διαφορά με την Τουρκία που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στη Διεθνή Δικαιοδοσία».

«Αυτό που συνέβη τις τελευταίες δέκα ημέρες έκανε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών πιο δύσκολες. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο η Τουρκία να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να καταλήξει τονίζοντας ότι η Ελλάδα κρατεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας: «Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε μαζί, αλλά όχι υπό συνθήκες εκβιασμού, όπως αυτός που αποπειράθηκε να επιβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα αλλά και στην Ε.Ε. Δεν είμαστε ποτέ αυτοί που προκαλούν, αλλά θα απαντήσουμε με ισχύ σε οποιαδήποτε πρόκληση».

«Ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν δέχομαι μαθήματα από την Τουρκία σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός και καυτηρίασε τα fake news που διοχετεύονται με οργανωμένο τρόπο από την πλευρά της Τουρκίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι ελληνικές Αρχές έδειξαν αυτοσυγκράτηση και ευχαρίστησε δημόσια το Λιμενικό Σώμα για το γεγονός ότι έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές από το 2015 μέχρι και σήμερα.

«Έπρεπε να είμαστε παρόντες στη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Είμαστε δυσαρεστημένοι για το γεγονός ότι δεν ήμασταν προσκεκλημένοι» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ερωτηθείς για το θέμα, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Η κυβέρνηση Σάρατζ υπέγραψε μια συμφωνία με τη Λιβύη που είναι απολύτως άκυρη και παραβιάζει θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Οι εξελίξεις στη Λιβύη αφορούν την Ελλάδα».

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του German Council on Foreign Relations, Dr Thomas Enders και η Γενική Διευθύντρια, Dr. Daniela Schwarzer, ενώ πριν από τη συζήτηση με το κοινό και τα μέλη του φορέα είχαν μια σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση.