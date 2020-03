Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός ο Γάλλος υπουργός Πολιτισμού

Ανάμεσα στα κρούσματα του κορονοϊού στη Γαλλία, βρίσκεται και ο Υπουργός Πολιτισμού της χώρας.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Φρανκ Ριστέρ προσβλήθηκε από τον νέο κοροναϊό, όπως έγινε τη Δευτέρα γνωστό από το γραφείο του στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο υπουργός βρίσκεται σε «καλή κατάσταση», στο σπίτι του στο Παρίσι.

«Ο υπουργός βγήκε θετικός σήμερα», αφού εμφάνισε «συμπτώματα», διευκρίνισε το γραφείο του, σημειώνοντας πως ο Ριστέρ είχε παραστεί πολλές ημέρες την περασμένη εβδομάδα στην Εθνοσυνέλευση, όπου έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα.