Αθλητικά

Europa League: Οριστικά χωρίς κόσμο ο Ολυμπιακός κόντρα στη Γουλβς

H UEFA ανακοίνωσε επίσης την αναβολή ενός αγώνα και τη διεξαγωγή άλλων δύο αναμετρήσεων χωρίς θεατές.

Οριστικά με κλειστές πόρτες, λόγω των μέτρων πρόληψης από την επιδημία του κορονοϊού, θα διεξαχθεί την Πέμπτη (22:00), ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Γουλβς για τους “16” του Europa League στο “Γ. Καραϊσκάκης”, όπως ανακοίνωσε απόψε η UEFA.

Από την Κυριακή, η Ελληνική Κυβέρνηση γνωστοποίησε πως όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στη χώρα μας θα γίνουν χωρίς την παρουσία θεατών για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Και μολονότι ο Ολυμπιακός είχε ήδη εκδώσει τα εισιτήρια για το ματς με τη Γουλβς και περισσότεροι από 1.000 φίλοι της αγγλικής ομάδας ετοίμαζαν ταξίδι στην Ελλάδα, όλα πλέον μπήκαν στον “πάγο” καθώς, ο πρώτος αγώνας θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Λόγω του κορονοϊού, η UEFA μαζί με τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Γαλλίας, έχουν ήδη αποφασίσει να γίνουν χωρίς θεατές και οι αγώνες Βαλένθια-Αταλάντα (ρεβάνς των “16” του Champions League), Χετάφε-Ίντερ (πρώτο ματς των “16” του Europa League), ενώ αναβλήθηκε το παιχνίδι Βασιλεία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (πρώτο ματς των “16” του Europa League).

Την οριστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας, κοινοποίησε και ο Ολυμπιακός μέσω ανακοίνωσής του η οποία ανέφερε: «Κατά πάγια τακτική της και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αποφάσεις των εθνικών Αρχών, η UEFA αποφάσισε να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ο αγώνας Ολυμπιακός-Γουλβς της φάσης των “16” του UEFA Europa League, που είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 12/03/2020 στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Ως εκ τούτου, στον αγώνα δε θα μπορούν να παρευρεθούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, της Γουλβς και οι χορηγοί της UEFA που έχουν στην κατοχή τους εισιτήρια».