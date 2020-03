Πολιτική

Η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την τοποθέτηση των αντιστρατήγων, αντιναυάρχων, αντιπτεράρχων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος

Αρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης

Αρχηγός ΓΕΝ: Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης

Αρχηγός ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης

Διοικητής 1ης Στρατιάς: Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαδόπουλος (έως σήμερα Διοικητής ΑΣΔΥΣ)

Αρχηγός Στόλου: Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας: Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς

Διοικητής Δ΄ Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Άγγελος Ιλαρίδης (νεοπροαχθείς)

Υπαρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Ευάγγελος Λύκος (νεοπροαχθείς)

Διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού / NRDC-GR: Αντιστράτηγος Δημήτριος Κούκκος (νεοπροαχθείς)

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ: Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης (έως σήμερα Υπαρχηγός Αρχηγείου Στόλου - νεοπροαχθείς)

Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ: Αντιπτέραρχος Ιωάννης Γκοντικούλης(έως σήμερα Υπαρχηγός ΓΕΑ - νεοπροαχθείς)

Επιτελάρχης ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Νικόλαος Φλάρης (νεοπροαχθείς)

Διοικητής ΑΣΔΕΝ: Αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας (έως σήμερα Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ - νεοπροαχθείς)

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού-Διοικητής Δόγματος Εκπαίδευσης: Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κούτρας (έως σήμερα Διοικητής Γ Σώματος Στρατού/ NRDC-GR)

Διοικητής ΑΣΔΥΣ: Αντιστράτηγος Λεωνίδας Κακαβάς (νεοπροαχθείς)

Διοικητής ΣΕΘΑ: Αντιστράτηγος Σπύρος-Γεράσιμος Ρώσσης (νεοπροαχθείς)

Διοικητής ΔΔΜΝ: Αντιναύαρχος Γεώργιος Μπαμπλένης (νεοπροαχθείς)

Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος Κωνσταντίνος Αράπης (παραμένων)

Διοικητής ΔΑΥ: Υποπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας (νεοτοποθετηθείς).