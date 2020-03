Life

"Special Report": Η "πολιορκία" στα ελληνοτουρκικά σύνορα (εικόνες)

Μία μεγάλη έρευνα και στις δύο πλευρές του Αιγαίου φέρνει στο φως ο Τάσος Τέλλογλου, μαζί με τον Αντώνη Φουρλή και τους δημοσιογράφους του ΑΝΤ1.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Τι θα δούμε στην εκπομπή της Τρίτης 10 Μαρτίου

«ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ»

Την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 23:45, το «Special Report» με τον Τάσο Τέλλογλου ερευνά την κρίση στα σύνορα και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Ο Τάσος Τέλλογλου ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου ξεκίνησε το κύμα προσφύγων και μεταναστών που έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν στα ελληνικά σύνορα. Εκεί, ερευνά πώς άνθρωποι, που ξεσηκώθηκαν από το τουρκικό καθεστώς, μετακινούνται με τη βοήθεια των Αρχών.

Το «Special Report» ταξιδεύει, επίσης, στην Αδριανούπολη για να διαπιστώσει πως η πλειοψηφία των ανθρώπων που έστειλε εκεί η τουρκική κυβέρνηση είναι οικονομικοί μετανάστες. Τούρκοι αναλυτές μιλούν στην εκπομπή για τα κίνητρα και τη στρατηγική του Τούρκου Προέδρου, ενώ στις Βρυξέλλες το «Special Report» εξετάζει πώς η σχέση Τουρκίας – Ευρώπης έθεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάσταση ομηρίας.

Ακόμη, ο Χρήστος Μαζανίτης ταξιδεύει στον Έβρο και καταγράφει τις προσπάθειες του ελληνικού στρατού, της αστυνομίας και των Εθνοφυλάκων να αποτρέψουν την άτυπη «πολιορκία» των συνόρων.

Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει τα τεχνάσματα των διακινητών, τα κρυφά περάσματα που χρησιμοποιούν οι μετανάστες αλλά και τις εναέριες και επίγειες περιπολίες των ελληνικών αρχών που φυλάσσουν τα σύνορα. Το «Special Report» εξασφάλισε αποκαλυπτικές εικόνες από το Δέλτα του Έβρου και τα ελληνοτουρκικά σύνορα, πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ στην εκπομπή μιλούν και οι κάτοικοι του Έβρου για το πώς η κρίση στα σύνορα άλλαξε τη ζωή τους.

