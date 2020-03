Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου κι ενώ βρισκόμαστε στον απόηχο της χθεσινής Πανσελήνου είναι σημαντικό να επισημάνουμε την θετική επιρροή του Δία στο φαινόμενο...

ΚΡΙΟΣ: Ήλιος και Δίας αλλάζουν προς το καλύτερο το κλίμα στα επαγγελματικά σου, αφού από τη μία δημιουργούν ευκαιρίες τις οποίες αν τις εκμεταλλευτείς σωστά και δεν λειτουργήσεις με έπαρση μπορεί να αποτελέσουν το κλειδί που θα ανοίξει νέες πόρτες στην καριέρα σου. Από την άλλη βελτιώνουν όχι μόνο το κλίμα στις σχέσεις με τους συναδέλφους σου, αλλά βοηθούν ώστε οι ρυθμοί της δουλειάς σου και οι συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες καλείσαι να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου να είναι οι ιδανικές για σένα.

ΤΑΥΡΟΣ: Η ανάγκη σου να σκεφτείς την επόμενη μέρα με αισιοδοξία και με μια πιο δημιουργική διάθεση είναι εντονότερη αυτές τις μέρες που ο Ήλιος και ο Δίας θα συνεργάζονται αρμονικά. Θεωρείς ότι έχεις την γνώση και την εμπειρία να ανταποκριθείς στις όποιες προκλήσεις εμφανίζονται μπροστά σου ενώ το παρελθόν σε διδάσκει ότι όσο πιο απλά αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα στη ζωή σου τόσο πιο αποτελεσματικός γίνεσαι στην αντιμετώπιση τους. Είσαι σε καλό δρόμο και το εννοώ.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Μια καλή συγκυρία για τα οικονομικά σου σηματοδοτεί το εξάγωνο που σχηματίζουν αυτές τις μέρες ο Ήλιος με το Δία, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε βοηθούν να βρίσκεις λύσεις ακόμα κι εκεί που όλα μπορεί να μοιάζουν χαμένα. Είναι αυτό που λένε ότι πέφτεις από την Ακρόπολη και βρίσκεις πορτοφόλι... Κάποια θετική εξέλιξη μπορεί να έρθει κι από τα επαγγελματικά σου κι ενώ αυτή μπορεί να είναι σε βάρος κάποιων συναδέλφων σου, δε σημαίνει ότι δε θα την αξίζεις κιόλας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όπως σου έλεγα στις αρχές του μήνα ο Μάρτης έχει για σένα πολλά δώρα, αρκεί να δείξεις λίγη υπομονή. Αυτές εδώ οι μέρες όπου Ήλιος και Δίας θα βρίσκονται σε στενή επαφή από τους Ιχθύς και τον Αιγόκερω αντίστοιχα θα έχεις την ικανότητα να διαχειριστείς τα συναισθήματα σου σε μια σχέση. Κι αυτό για έναν Καρκίνο μπορεί να είναι ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας, αφού πολλές φορές αυτό είναι που σε πνίγει και δε σου επιτρέπει να περάσεις καλά με τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου.

ΛΕΩΝ: Η λύση σε ένα θέμα υγείας που μπορεί να σε έχει ταλαιπωρήσει τελευταία φαίνεται ότι αυτές τις μέρες που Ήλιος και Δίας από τους Ιχθύς και τον Αιγόκερω αντίστοιχα, σχηματίζουν όψη εξαγώνου θα είναι πιο εύκολο να βρεθεί. Δεν αποκλείεται μάλιστα αν έχεις κάποιο ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που το πληρώνεις για χρόνια και δε σου έχει φανεί χρήσιμο ως τώρα, αυτές τι μέρες να κάνεις... απόσβεση, αφού θα σε γλιτώσει από κάποιο έξοδο που μπορεί να σου ήταν δύσκολο να καλύψεις αυτή τη στιγμή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Ήλιο από απέναντι σου σε εξάγωνο με τον Δία στο κομμάτι των ερωτικών σου τα πράγματα είναι πολύ θετικά για τις σχέσεις σου αυτές εδώ τις μέρες. Για τους αδέσμευτους είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν επιτέλους κάποιον άνθρωπο που θα τους βγάλει από τη μιζέρια και θα τους θυμίσει τι σημαίνει να περνάς ευχάριστα με έναν άνθρωπο. Για τους δεσμευμένους πάλι είναι μια ευκαιρία να πέσουν οι τόνοι στις σχέσεις τους και να σταματήσουν τα παιχνίδια εξουσίας και ο ανταγωνισμός που δεν ευνοούν την κατανόηση.

ΖΥΓΟΣ: Αυτή η εβδομάδα θα σου επιτρέψει να πάρεις μερικές ανάσες λαμβάνοντας υποστήριξη είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζεσαι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ενισχύεται το ομαδικό κλίμα και στα δύο περιβάλλοντα πράγμα που αφενός όσον αφορά στο οικογενειακό περιβάλλον θα έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των σχέσεων με τους αγαπημένους σου ενώ απ’ την άλλη στη δουλειά θα νιώθεις την αλληλεγγύη και όχι τον ανταγωνισμό των συναδέλφων σου που πολλές φορές σε φθείρει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με το εξάγωνο του Ήλιου απ’ τον τομέα των ερωτικών σου σχέσεων με το Δία στο κομμάτι εκείνο του ωροσκοπίου σου που έχει να κάνει με την επικοινωνία και τις νέες γνωριμίες θα δεις να υπάρχει έντονα καλή διάθεση για να ξεπεραστούν κάποιες παρεξηγήσεις που μπορεί να προέκυψαν το τελευταίο διάστημα στη σχέση με το ταίρι σου. Αν πάλι δεν είσαι σε σχέση, ίσως ο έρωτας να βρίσκεται κυριολεκτικά μες στα πόδια σου. Εσύ μπορεί να τον φαντάζεσαι φαντασμαγορικό, αυτός όμως μάλλον λειτουργεί υπόγεια…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Ήλιο από το Ναδίρ του ωροσκοπίου σου να σχηματίζει αυτό το εξάγωνο με το Δία από τον Αιγόκερω, ένα ζώδιο που για σένα συμβολίζει το αίσθημα ασφάλειας που χρειάζεσαι να νιώθεις θα δεις τις συναισθηματικές αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω σου να είναι πραγματικά ζεστές σε κάθε σου κάλεσμα. Δε χρειάζεται να αμφισβητήσεις τις προθέσεις και τα συναισθήματα κανενός. Αυτοί που διαισθάνεσαι ότι νοιάζονται για σένα είναι όντως διαθέσιμοι να στο δείξουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Δία αυτές τις μέρες να δέχεται τη ζεστασιά του Ήλιου απ’ τους Ιχθύς θα έχεις την ευκαιρία να βγάλεις προς τα έξω εκείνα τα στοιχεία που σε κάνουν μοναδικό και να γίνεις αντικείμενο θαυμασμού για τις γνώσεις και τις ικανότητες σου. Κι επειδή ο θαυμασμός συνδέεται άμεσα με τη γοητεία που μπορεί να ασκεί ένας άνθρωπος, αυτές εδώ τις μέρες όντως μπορείς να γοητεύσεις όποιον βρεθεί στο στόχαστρο σου με χαρακτηριστική ευκολία. Εξάλλου και η τύχη είναι σύμμαχος σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το εξάγωνο του Δία με τον Ήλιο μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμο για σένα αυτές τις μέρες, αφού θα καταφέρεις να βρεις πρακτικές λύσεις σε θέματα που μπορεί να σε προβλημάτισαν έντονα το τελευταίο διάστημα. Αν υπήρξε κάποιο οικονομικό ζήτημα που να σου δημιούργησε ανησυχία η λύση έρχεται είτε μέσα από το εργασιακό σου περιβάλλον, είτε από κάποιον... από μηχανής θεό. Από την άλλη ίσως θελήσεις να καλύψεις κάποια συναισθηματικά κενά σου με ανθρώπους που ξέρεις ότι μπορεί να σε νοιάζονται, όμως δε θα μπορούσες να σκεφτείς και το κάτι παραπάνω μαζί τους.

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Ήλιο από το ζώδιο σου σε εξάγωνο με το Δία θα μπορέσεις να ενισχύσεις τη δύναμη σου και την επιρροή σου είτε στον φιλικό σου κύκλο είτε σε κάποιο ευρύτερο κοινωνικό χώρο στον οποίο μπορεί να δραστηριοποιείσαι. Από την άλλη, θα έχεις την ευκαιρία να προωθήσεις τα σχέδια σου, αφού ακόμα κι αν κολλήσουν την κατάλληλη στιγμή φαίνεται ότι βρίσκεις και τον κατάλληλο άνθρωπο, αυτόν δηλαδή που έχει τον τρόπο να σε βοηθήσει να φτάσεις το στόχο σου χωρίς να χρειαστεί να περάσεις από 1.000 κύματα.

Πηγή: astrologos.gr