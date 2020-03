Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 4.000 νεκροί σε ολόκληρο τον κόσμο

Νέα κρούσματα και θάνατοι στη Νότια Κορέα. Πρώτο κρούσμα σε εργοστάσιο της Boeing. Πρώτα κρούσματα σε Παναμά και Μογγολία.

Ο παγκόσμιος απολογισμός των θυμάτων της επιδημίας που έχει προκαλέσει ο νέος κορονοϊός ξεπέρασε σήμερα το φράγμα των 4.000 νεκρών μετά τους 17 νέους θανάτους που ανακοινώθηκαν στην Κίνα, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Με βάση την καταμέτρηση του πρακτορείου, η οποία βασίζεται σε ανοικτές πηγές, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, ως τις 03:00 σήμερα η επιδημία της ασθένειας COVID-19 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 4.011 ανθρώπους, ενώ ο SARS-CoV-2 είχε προσβάλει πάνω από 110.000 άλλους σε πάνω από εκατό χώρες και περιοχές.

Το κινεζικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 19 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης. Κατά την Εθνική Επιτροπή Υγείας, οι θάνατοι καταγράφηκαν όλοι στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της κρίσης, πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά της, την μεγαλούπολη Ουχάν, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο SARS-CoV-2 τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο κρούσματα ταξιδιωτών που έφθασαν στην ηπειρωτική Κίνα από το εξωτερικό έχοντας μολυνθεί. Το σύνολο των ασθενών αυτής της ομάδας αυξήθηκε σε 69. Από τα χθεσινά δύο νέα «εισαγόμενα» κρούσματα, το ένα καταγράφηκε στο Πεκίνο και το δεύτερο στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, δεν αναφέρθηκε κανένα κρούσμα εγχώριας μετάδοσης σε άλλη επαρχία της Κίνας, πλην της Χουμπέι. Ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφηκε χθες ήταν εξάλλου σημαντικά μειωμένος από αυτόν της Κυριακής (40). Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μέχρι σήμερα ανήλθε σε 80.754 στην ηπειρωτική Κίνα. Ο απολογισμός των νεκρών της επιδημίας της ασθένειας COVID-19 ανήλθε σε 3.136 ως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Συνολικά 1.297 ασθενείς που είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό έλαβαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία αφού ανέρρωσαν χθες στην ηπειρωτική Κίνα, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας. Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ο αριθμός των ασθενών που αποθεραπεύθηκε και έλαβε εξιτήριο ανερχόταν σε 59.897, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Νέα κρούσματα και θάνατοι στη Νότια Κορέα

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέγραψαν 35 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στη χώρα της Ασίας, που πλήττεται πιο σκληρά εξαιρουμένης μόνο της ηπειρωτικής Κίνας, σε 7.513.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της επιδημίας της ασθένειας COVID-19 αυξήθηκε κατά 3 σε συνολικά 54, ανακοίνωσαν τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC). Αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα νεότερα δεδομένα αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο ρυθμός της επιβεβαίωσης των νέων κρουσμάτων στη Νότια Κορέα μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ημερών χθες Δευτέρα. Η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε καθώς πλέον οι περισσότεροι από τους χονδρικά 200.000 πιστούς μιας χριστιανικής αίρεσης στη Νότια Κορέα η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν άφησε χθες να διαφανεί ότι τρέφει κάποιες ελπίδες για την πορεία των προσπαθειών περιορισμού της επιδημίας, καταγράφοντας την πτωτική τάση στην εξάπλωση του SARS-CoV-2, που εκτίμησε πως θα μπορούσε να οδηγήσει σε φάση σταθεροποίησης της κατάστασης. Ωστόσο, προειδοποίησε πως ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για να εκφράζεται αισιοδοξία.

Πρώτο κρούσμα σε εργοστάσιο της Boeing

Η αμερικανική κατασκευάστρια αεροσκαφών Boeing ανακοίνωσε χθες ότι ένας από τους εργαζομένους σε εργοστάσιό της επιβεβαιώθηκε πως έχει προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, κάτι που σηματοδοτεί το πρώτο γνωστό κρούσμα μεταξύ των υπαλλήλων της.

Ο εργαζόμενος αυτός δουλεύει στο εργοστάσιο του Έβερετ, κοντά στο Σιάτλ, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, η οποία συγκαταλέγεται σε αυτές που πλήττονται περισσότερο από την επιδημία ιογενούς πνευμονίας στις ΗΠΑ. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση της Μπόινγκ συναρμολογούνται κυρίως τα εμπορικά αεροσκάφη 777 και 787. «Ο εργαζόμενος βρίσκεται τώρα σε καραντίνα και δέχεται τις περιποιήσεις και τη θεραπεία που είναι απαραίτητο να λάβει για να αναρρώσει», διαβεβαίωσε η διεύθυνση της Μπόινγκ σε ανακοίνωσή της.

Ο αμερικανικός κολοσσός της αεροναυπηγικής πρόσθεσε ότι λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της επιδημίας στα εργοστάσιά της. Η Μπόινγκ εξήγησε ότι ζήτησε από τους υπαλλήλους της που είχαν έλθει σε επαφή ή εργάζονταν μαζί με τον άνθρωπο που μολύνθηκε να τεθούν από μόνοι τους υπό περιορισμό και διαβεβαίωσε ακόμη ότι απολύμανε όλους τους χώρους δουλειάς και τους κοινόχρηστους χώρους. Η εταιρεία θύμισε εξάλλου πως έχει ζητήσει από ορισμένους υπαλλήλους τους στην περιοχή Πάτζετ Σάουντ, επίσης κοντά στο Σιάτλ, να εργάζονται από τα σπίτια τους. Πρόκειται για υπαλλήλους διοικητικών υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, μαζί με αρκετά μέλη προσωπικού, ενδέχεται να εκτέθηκαν στον κορονοϊό, κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου συνεδρίου, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο αντιστράτηγος Κρίστοφερ Καβολί «αυτοπαρακολουθείται» και εργάζονται από απόσταση προς το παρόν, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, τόνισε ότι στο συνέδριο συμμετείχαν διοικητές χερσαίων δυνάμεων και έγινε στην πόλη Βιζμπάντεν της Γερμανίας, την περασμένη εβδομάδα. Ένας από τους ξένους συμμετέχοντες επιβεβαιώθηκε ότι ήταν μολυσμένος από τον ιό, τόνισε ο αξιωματούχος.

Πρώτα κρούσματα σε Παναμά και Μογγολία

Μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακές εξετάσεις ότι έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας του Παναμά, καταγράφοντας το πρώτο κρούσμα στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

Η γυναίκα (δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία για αυτήν, για παράδειγμα η εθνικότητά της) ταξίδεψε στον Παναμά από την Ισπανία και μετά την άφιξή της τη Δευτέρα πήγε σε νοσοκομείο διότι είχε παρουσιάσει συμπτώματα, πυρετό και βήχα, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Υγείας Ροσάριο Τέρνερ, τονίζοντας πως οι αρχές σκοπεύουν να χειριστούν το κρούσμα με απόλυτη διαφάνεια.

Η γυναίκα θεωρείται ότι είναι μάλλον ήπια περίπτωση, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση σε απομόνωση στην κατοικία της αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ανέφερε ο υπουργός Υγείας. «Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την κατάστασή της ως έλασσον κρούσμα του κορονοϊού», συμπλήρωσε ο Τέρνερ.

Οι αρχές της Μογγολίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα πρόσωπο με τη γαλλική υπηκοότητα το οποίο εργάζεται στη χώρα επιβεβαιώθηκε πως έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό ο οποίος συνεχίζει να εξαπλώνεται παγκοσμίως. Πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του SARS-CoV-2 που καταγράφεται στο περίκλειστο κράτος της ανατολικής Ασίας.

Κατά την εθνική επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, το πρόσωπο αυτό ταξίδεψε από τη Γαλλία στη Μογγολία κάνοντας ενδιάμεσο σταθμό στη Μόσχα. Οι αρχές της Μογγολίας διευκρίνισαν πως έχουν εντοπίσει 42 ανθρώπους με τους οποίους συναντήθηκε το πρόσωπο που έχει μολυνθεί και άλλους 120 ανθρώπους που ήλθαν σε στενή επαφή μαζί του.

Τυνησία και Μαρόκο αναστέλλουν πτήσεις προς την Ιταλία

Οι αρχές της Τυνησίας ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν όλες τις πτήσεις και τα δρομολόγια πλοίων και από και προς την Ιταλία, με μοναδική εξαίρεση ένα αεροπορικό δρομολόγιο προς και από τη Ρώμη, καθώς και ότι επισπεύδουν την έναρξη μιας περιόδου σχολικών διακοπών για την Πέμπτη αντί της προσεχούς Δευτέρας.

Νωρίτερα χθες Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι επιβεβαίωσε άλλα τρία κρούσματα του κορονοϊού, αυξάνοντας το σύνολο σε πέντε στη χώρα. Τα τρία κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 είναι άνθρωποι που επέστρεψαν πρόσφατα στην τυνησιακή επικράτεια από την Ιταλία.

Πρόκειται για προληπτικό, προσωρινό μέτρο που αποφασίστηκε κατόπιν συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας, εξήγησε η προεδρία της Δημοκρατίας. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν ως την 4η Απριλίου με «την πιθανότητα τροποποίησης» του χρονοδιαγράμματος ισχύος τους «ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης» από επιδημιολογική σκοπιά.

Οι διακοπές σχολείων και πανεπιστημίων θα αρχίσουν τη 12η Μαρτίου, αντί της 16ης, λόγω «της ανησυχίας της κοινής γνώμης» για την εξάπλωση του ιού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί πως προσβλήθηκαν τρεις άνθρωποι που επέστρεψαν από την Ιταλία, ένας που επέστρεψε από τη Γαλλία, ενώ υπάρχει επίσης ένα κρούσμα μόλυνσης εγχωρίως, κατά τις τυνησιακές υγειονομικές αρχές.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Μαρόκου Σάαντ Εντίν Ελ Οθμάνι γνωστοποίησε σήμερα ότι η χώρα του αναστέλλει όλα τα ταξίδια προς και από την Ιταλία μέχρι νεοτέρας εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού. «Λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ιταλία, η κυβέρνηση του Μαρόκου αποφάσισε να αναστείλει όλα τα ταξίδια προς και από την Ιταλία μέχρι νεοτέρας ειδοποίησης», ανέφερε ο μαροκινός πρωθυπουργός μέσω Twitter.