Παράξενα

Κορονοϊός: ο βήχας επιβάτη καθήλωσε αεροσκάφος!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω φόβου για κορονοϊό!

Παράνοια σε άνοδο, αεροσκάφος σε κάθοδο: μια μικρή ομάδα επιβατών θορυβημένων από τα φταρνίσματα και τον βήχα συνεπιβάτη τους, που τους οδήγησαν στο συμπέρασμα πως ήταν φορέας του νέου κορονοϊού, διαμαρτυρήθηκε τόσο έντονα που εντέλει οι χειριστές του αεροσκάφους αποφάσισαν να το προσγειώσουν εκτάκτως για να την αφήσουν να κατέβει.

Η πτήση της United Airlines το απόγευμα της Κυριακής συνέδεε την κομητεία Ιγκλ του Κολοράντο (δυτικά) με το Νούαρκ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, εξήγησε η εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αναγκάστηκε να κάνει απρογραμμάτιστο σταθμό στο Ντένβερ, όπου τρεις επιβάτες κατέβηκαν, πριν το αεροσκάφος συνεχίσει το δρομολόγιο.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ ότι δεν επρόκειτο «επ’ ουδενί για έκτακτο ιατρικό περιστατικό», αλλά για συμβάν που προκάλεσαν επιβάτες που φοβούνταν ότι θα μολύνονταν από συνεπιβάτη τους διότι φταρνιζόταν και έβηχε. Ο επιβάτης αυτός (εξετάστηκε στο Ντένβερ) είχε απλώς αλλεργία, δεν είχε πυρετό και του επιτράπηκε να συνεχίσει το ταξίδι.

Τρεις άνθρωποι που διαμαρτύρονταν για την παρουσία του προτίμησαν αντιθέτως να κατέβουν από το αεροσκάφος και να συνεχίσουν το ταξίδι με άλλα μέσα, ανέφερε η αστυνομία του Ντένβερ.