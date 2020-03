Κοινωνία

Μητροπολίτης Ιγνάτιος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: δεν κλονίζεται η πίστη μας εάν κοινωνήσουμε αργότερα

Ο ίδιος τόνισε ότι η προσέλευση στην εκκλησία και στη Θεία Κοινωνία είναι ελεύθερη και δεν έχει δικαίωμα να τη στερήσει από κανέναν.

Στη στάση της Εκκλησίας απέναντι στην κρίση με τον κορονοϊό αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Εάν ένας άνθρωπος ασθενήσει και του στερήσω τη Θεία Κοινωνία, τι θα γίνει» διερωτήθηκε ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος και σημείωσε ότι οι ιερείς ενημερώνουν τον κόσμο για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους.

Πρόσθεσε πάντως ότι δεν κλονίζεται η πίστη του κόσμου εάν κοινωνήσει λίγο αργότερα. «Θα έρθει ο καιρός που θα μπορούμε να κοινωνήσουμε ελεύθερα χωρίς φόβο» τόνισε και στάθηκε στην ενότητα της οικογένειας.

«Δεν θα ήθελα ποτέ να διασπάται μια οικογένεια, να συγκρούεται για το εάν θα κοινωνήσει κάποιο μέλος της ή όχι. Ας κάνει υπομονή. Προτάσσω την ενότητα της οικογένειας» είπε ο κ. Ιγνάτιος.

«Εμείς θα λειτουργούμε αλλά δεν εξαναγκάζουμε στη Θεία Κοινωνία. Ο καθένας θα αναλάβει την προσωπική του ευθύνη. Για έναν πιστό δεν μπορώ να στερήσω τη Θεία Ευχαριστία αν την επιζητά. Η πίστη σώζει. Υπάρχουν θαύματα, υπάρχουν Άγιοι» τόνισε και πρόσθεσε: «Εάν ένας πιστός δεν προσέλθει, δεν θα τον καταδικάσουμε».