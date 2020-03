Κόσμος

Αυξήθηκαν οι νεκροί από την κατάρρευση ξενοδοχείου στην Κίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σωστικά συνεργεία αναζητούν τους υπόλοιπους 12 ανθρώπους που διέμεναν εκεί, που χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός της κατάρρευσης ξενοδοχείου το Σάββατο στην επαρχία Φουτζιάν της ανατολικής Κίνας αυξήθηκε σε 18 νεκρούς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Συνολικά 59 άνθρωποι είχαν ανασυρθεί από τα συντρίμμια του ξενοδοχείου, στην περιοχή Λιτσένγκ της πόλης Κουανγκτζού, ως τις 06:50 σήμερα. Εξ αυτών, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των 18, κατά τις αρχές.

Όταν κατέρρευσε το ξενοδοχείο, όπου τελούσαν σε απομόνωση άνθρωποι που εκφράζονταν φόβοι ότι είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό, παγιδεύτηκαν 71 άνθρωποι. Σωστικά συνεργεία αναζητούν τους υπόλοιπους 12, που χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι.

Το βράδυ χθες Δευτέρα διασώθηκαν ένα αγόρι 10 ετών και η μητέρα του, 52 ώρες μετά την κατάρρευση του κτιρίου και την παγίδευσή τους στα συντρίμμια. Η οικοδόμηση του κτιρίου είχε αρχίσει το 2013. Μετατράπηκε σε ξενοδοχείο 66 δωματίων το 2018.