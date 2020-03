Πολιτική

Η Βουλγαρία άνοιξε το φράγμα του Έβρου

Η Βουλγαρία άνοιξε το φράγμα του Έβρου μετά από σχετικό αίτημα της Ελλάδας.

Έτσι, το πέρασμα για τους μετανάστες από τον Έβρο καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο, καθώς η στάθμη του νερού άρχισε να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο.

Οι αρχές της Βουλγαρίας, σε συνεννόηση με τη χώρα μας, θέλησαν να καταστήσουν σαφές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω όσον αφορά στη διαφύλαξη των συνόρων.

Το φράγμα Ιβαϊλογκρατς αποδεσμεύει ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες από χθες το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με το inevros.gr, με αποτέλεσμα να έχει ανεβαίνει η στάθμη των ποταμών Άρδα αλλά και του Έβρου.