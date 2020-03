Κόσμος

Πενς: δεν γνωρίζω αν ο Τραμπ υπεβλήθη σε εξετάσεις για κορονοϊό

Δυο κοινοβουλευτικοί με τους οποίους συναντήθηκε ο Τραμπ μπήκαν σε καραντίνα. Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δεν γνωρίζει εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποβληθεί σε εξετάσεις για να εξακριβωθεί εάν έχει προσβληθεί από τον κορονoϊό, καθώς αρκετοί κοινοβουλευτικοί προσκείμενοι στον ένοικο του Λευκού Οίκου γνωστοποίησαν ότι έχουν εκτεθεί, ορισμένοι εκ των οποίων συναντήθηκαν με τον αρχηγό του κράτους κατόπιν.

«Ειλικρινά δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση», είπε ο Μάικ Πενς, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της ομάδας που συντονίζει την αντίδραση των αμερικανικών αρχών στην επιδημία. «Θα σας απαντήσουμε εκ μέρους του γιατρού του Λευκού Οίκου πολύ σύντομα», διαβεβαίωσε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν υπεβλήθη σε τέτοια εξέταση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κριθεί σκόπιμο να υποβληθεί σε εξετάσεις για να εξακριβωθεί εάν έχει μολυνθεί από τον κορονoϊό, γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος χθες Δευτέρα [το πρωί της Τρίτης ώρα Ελλάδας].

Δύο κοινοβουλευτικοί με τους οποίους συναντήθηκε ο Τραμπ πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι τίθενται με δική τους πρωτοβουλία σε απομόνωση, διότι συμμετείχαν σε εκδήλωση στην οποία παρίστατο πρόσωπο που επιβεβαιώθηκε κατόπιν πως έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2.

«Ο πρόεδρος δεν έχει υποβληθεί σε εξέταση (...) διότι ούτε είχε παρατεταμένη στενή επαφή με οποιοδήποτε πρόσωπο είναι γνωστό πως πάσχει από την ασθένεια COVID-19, ούτε εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Η υγεία του προέδρου Τραμπ παραμένει εξαιρετική και ο γιατρός του θα συνεχίσει να τον παρακολουθεί», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Στέφανι Γκρίσαμ.