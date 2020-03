Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ στον ΑΝΤ1 για τα “ορφανά” κρούσματα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κορονοϊός "αγνώστου προελεύσεως" εντοπίστηκε σε τέσσερα άτομα στην Αθήνα. Τι λέει ο κ. Δημόπουλος. Πώς μεταδίδεται ο ιός και ποια τα συμπτώματα. Τι να προσέξουν οι πολίτες.