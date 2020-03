Κοινωνία

Δήμαρχος Γαλατσίου στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: να κλείσουν όλα τα σχολεία του Δήμου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εννέα από τα 34 σχολεία του Δήμου Γαλατσίου έχουν βάλει "λουκέτο" για προληπτικούς λόγους. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η έκκληση του Δημάρχου μέσω ΑΝΤ1.

Έκκληση προς όλους τους αρμόδιους φορείς, να κλείσουν όλα τα σχολεία του Δήμου, έκανε μέσω ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Γαλατσίου, κ. Μαρκόπουλος μετά και το επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού σε σχολείο της περιοχής.

«Έχουν κλείσει εννέα από τα 34 σχολεία του Δήμου μας. Κάνουμε έκκληση να κλείσουν και τα υπόλοιπα, προκειμένου να υπάρξει ηρεμία στη σχολική κοινότητα» τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Τόνισε δε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που παραμένει ανοιχτό ένα σχολείο, το οποίο συστεγάζεται με άλλο που έχει κλείσει! Ο ίδιος ζήτησε να μπει προσωρινό «λουκέτο» σε όλα τα φροντιστήρια και να σταματήσουν όλες οι εξωσχολικές δραστηριότητες.

Τέλος, έκανε λόγο για «παράδοξο γεγονός» σχολιάζοντας ότι συχνά οι μαθητές αντί να παραμένουν στο σπίτι, λόγω κλειστών σχολείων, συχνάζουν στις καφετέριες! «Είναι απόφαση της κάθε οικογένειας αυτό. Εμείς ως πολιτεία πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, ακόμα κι αν είναι δύσκολες» πρόσθεσε ο Δήμαρχος Γαλατσίου.