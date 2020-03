Κόσμος

Μπολσονάρου: υπερτιμημένη η απειλή του κορονοϊού

Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος δείχνει να ανησυχεί περισσότερο για τις οικονομικές συνέπειες και το κραχ στα χρηματιστήρια.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου προσπάθησε χθες Δευτέρα να υποβαθμίσει την απειλή που εγείρει ο νέος κορονοϊός και να σχετικοποιήσει τη μαύρη μέρα για τα χρηματιστήρια σε διεθνές επίπεδο - και στη χώρα του - στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Φλόριντα.

Η πτώση των χρηματιστηρίων σε διεθνές επίπεδο χθες «οφειλόταν κυρίως στην τιμή του πετρελαίου, που υποχώρησε κατά 30%, και στο ζήτημα του κορονοϊού, επίσης», διαβεβαίωσε ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας τους περίπου 200 Βραζιλιάνους υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί στο Μαϊάμι.

«Πιστεύω ότι η καταστροφική δύναμη του ιού αυτού είναι υπερτιμημένη», πρόσθεσε.

Το χρηματιστήριο στο Σαν Πάουλου βίωσε χθες τη μεγαλύτερη πτώση του μέσα σε μια συνεδρίαση από το 1998 (–12,17%), ενώ η τιμή των τίτλων της Petrobras, της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου της Βραζιλίας, υποχώρησε κατά σχεδόν 30% εν μέσω κλίματος πανικού λόγω του κραχ της τιμής του πετρελαίου και του αντίκτυπου της επιδημίας του κορονοϊού στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Μπολσονάρου επισκέπτεται τη Φλόριντα στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει τη φιλική σχέση που τον συνδέει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να εκφράσει την υποστήριξή του στην αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα.

Η επίσκεψή του άρχισε το Σάββατο με το δείπνο που του παρέθεσε ο Τραμπ στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στην πόλη Παλμ Μπιτς, βόρεια του Μαϊάμι.