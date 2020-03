Υγεία - Περιβάλλον

Ζαούτης στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: τα παιδιά νοσούν δυσκολότερα από τους ενήλικες (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, υπογράμμισε ότι η προσοχή μας πρέπει να στραφεί στους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες.