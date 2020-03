Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα σοκ: ένας στους χίλιους ασθενείς με κορονοϊό θα εμφανίσει συμπτώματα μετά την καραντίνα

Υπολογίστηκε ότι για κάθε 10.000 άτομα που μπαίνουν σε καραντίνα δύο εβδομάδων, τουλάχιστον τα 101 θα εκδηλώσουν συμπτώματα μετά τη λήξη της απομόνωσης τους.

Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί με το νέο κορονοϊό, ο οποίος προκαλεί τη νόσο Covid-19, παραμένουν κατά μέσο όρο χωρίς συμπτώματα πέντε μέρες, όσο δηλαδή διαρκεί η επώαση του ιού, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη, που αξιολόγησε τα έως τώρα δεδομένα από την Κίνα.

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς (το 97,5%) έχουν εμφανίσει τα συμπτώματά τους μέσα σε 12 μέρες (συγκεκριμένα 11,5 μέρες) από την έκθεση στον ιό και την έναρξη της λοίμωξης, πράγμα που δικαιολογεί την έως τώρα εφαρμοζόμενη απομόνωση (καραντίνα) για 14 μέρες.

Όμως, περίπου ένας στους χίλιους -σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις- θα ξεφύγει από το «δίχτυ ασφαλείας», καθώς θα εμφανίσει συμπτώματα αφότου έχει βγει από την 14ήμερη καραντίνα. Υπολογίστηκε ότι για κάθε 10.000 άτομα που μπαίνουν σε καραντίνα δύο εβδομάδων, τουλάχιστον τα 101 θα εκδηλώσουν συμπτώματα μετά τη λήξη της απομόνωσης τους.

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Τζάστιν Λέσλερ του Τμήματος Επιδημιολογίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "Annals of Internal Medicine", δήλωσαν ότι «με βάση και τη νέα ανάλυση όλων των δημόσια διαθέσιμων δεδομένων, η τωρινή σύσταση για ενεργή επιτήρηση ή καραντίνα επί 14 μέρες είναι εύλογη, αν και μερικές περιπτώσεις θα ξεφύγουν».

Η μέση περίοδος επώασης επί 5,1 μέρες του νέου ιού είναι παρόμοια με εκείνη του προηγούμενου συγγενικού κορονοϊού που προκάλεσε τη νόσο SARS, αλλά και του ιού MERS-CoV που έχει επώαση επί πέντε έως επτά μέρες. Οι ανθρώπινοι κορονοϊοί που προκαλούν τα κοινά κρυολογήματα, έχουν μέση περίοδο επώασης περίπου τριών ημερών.