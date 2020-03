Αθλητικά

ΝΒΑ: ήττα για τους Μπακς με βασικό τον Θανάση Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και πολλούς βασικούς και γνώρισαν την τρίτη διαδοχική τους ήττα.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για ακόμη ένα ματς, αλλά με τον Θανάση Αντετοκούνμπο βασικό, οι Μπακς δεν τα κατάφεραν στο Ντένβερ απέναντι στους Νάγκετς από τους οποίους ηττήθηκαν με 109-95. Αυτή, ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για τα «ελάφια», που πλέον έχουν μέχρι στιγμής απολογισμό 53-12, αλλά παραμένουν με το καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μάικ Μπούντεχολζερ αγωνίστηκε χωρίς τους Κρις Μίντλετον, Μπρουκ Λόπεζ, Μάρβιν Ουίλιαμς, Ντόντε ΝτιΒιντσένζο και Ερικ Μπλέντσο καθώς αποφασίστηκε ότι οι παίκτες είχα ανάγκη από ξεκούραση εν΄ όψει της συνέχειας.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 19 λεπτά και είχε 9 πόντους (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Πρώτος σκόρερ του Μιλγουόκι ήταν ο Κάιλ Κόρβερ με 23 πόντους (5/11 τρίποντα) ενώ 16 πόντους είχε ο Στέρλινγκ Μπράουν.

Για τους νικητές ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 21 πόντους ενώ 20 πόντους είχε ο Πολ Μίλσαπ. Σε ότι αφορά στον Νίκολα Γιόκιτς ήταν άστοχος (3/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα) και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.