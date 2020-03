Οικονομία

Βενζινοπώλες: η πτώση στην τιμή του πετρελαίου έχει περάσει στις αντλίες

«Μειώνεται η τιμή της αμόλυβδης, φυσιολογικές οι τιμές στα τρόφιμα», δήλωσε ο ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή.

Την εκτίμηση ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου «έχει περάσει στις αντλίες» διατύπωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, Μιχάλης Κιούσης.

«Έχει περάσει η πτώση στις αντλίες και αυτό αποτυπώνεται στο παρατηρητήριο τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα είναι 1,52-1,53 πανελλαδικά με τις αποκλίσεις που υπάρχουν και θα υπάρχουν» είπε ο κ. Κιούσης.

Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών σημείωσε, ωστόσο, ότι «ο καταναλωτής θα πληρώνει 1 ευρώ την βενζίνη ακόμα και αν όλοι μηδενίσουν το κέρδος τους. Οι μειώσεις δεν περνάνε στο 1 ευρώ, περνάνε στο υπόλοιπο μισό ευρώ», είπε μιλώντας στο «ΘΕΜΑ 104,6».

«Επειδή έχουμε υπέρμετρη φορολόγηση οποιαδήποτε πτώση των τιμών θεωρούμε ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση» πρόσθεσε τονίζοντας ότι «θα έχουμε μεγάλη πτώση στην κατανάλωση άσχετα από την τιμή επειδή δεν θα γίνονται μετακινήσεις μόνο και μόνο από τα σχολεία». «Δεν αντέχουμε άλλη ύφεση» υποστήριξε ο κ. Κιούσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέλος, «αν συνεχιστεί η πτώση μπορεί την επόμενη Τρίτη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να είναι 1,48-1,49 ευρώ. Ότι πτώση αποτυπώνεται στα διυλιστήρια θα περνάει στην αντλία».

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: Μειώνεται η τιμή της αμόλυβδης, φυσιολογικές οι τιμές στα τρόφιμα

Μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών στα καύσιμα, διαπιστώνει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο οποίος μίλησε επίσης στο «ΘΕΜΑ 104,6».

«Σήμερα υπάρχουν μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης. Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι πιο εμφανές όσο θα χρειαστεί να ενσωματωθούν οι τιμές. Την τιμή του brend ποτέ δεν θα τη δούμε στη λιανική γιατί λειτουργεί αλλιώς η τιμή της βενζίνης» είπε ο κ. Σταμπουλίδης.

Όσον αφορά τα τρόφιμα σε σχέση με την κρίση του κορΟνοϊού ο ΓΓ Καταναλωτή είπε ότι «είμαστε σε φυσιολογικές τιμές, δεν υπάρχει η κινητικότητα των καταναλωτών της πρώτης εβδομάδας»

«Δεν υπάρχει λόγος να περάσουμε σε πίεση της αγοράς γιατί αν αυτό συμβεί θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις μάσκες - μετά και την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ - ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι «υπήρξε αύξηση στις μάσκες, αυτό διορθώθηκε αυτή την εβδομάδα».

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρακολουθεί την αγορά υγειονομικού υλικού. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία παρέμβαση θα εφαρμοστούν οι διατάξεις» κατέληξε ο κ. Σταμπουλίδης.