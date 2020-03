Κόσμος

Κορονοϊός: περιορίζει τις επισκέψεις στα γραφεία της η Google

Η Google αποφάσισε χθες Δευτέρα να περιορίσει τις επισκέψεις στα γραφεία της στη Σίλικον Βάλεϊ, το Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Ήδη η Google, η Amazon, η Microsoft και η Facebook είχαν συστήσει στις 6 Μαρτίου στους εργαζόμενούς τους στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ να εργάζονται, εφόσον αυτό είναι δυνατό, από το σπίτι. Η Apple ακολούθησε το παράδειγμά τους, ενώ αναβλήθηκε και το συνέδριο TED που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο Βανκούβερ του Καναδά τον Απρίλιο.

Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του νέου κοροναϊού περιορίζονται «οι εξωτερικές επισκέψεις» σε κάποια γραφεία της Google, ανάμεσά τους και η έδρα της εταιρείας στο Μάουντεν Βιου, επεσήμανε εκπρόσωπος. Όλες οι συνεντεύξεις για νέες προσλήψεις θα γίνουν μέσω διαδικτύου.

Στις ΗΠΑ περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, ενώ τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν υποκύψει, οι 17 από τους οποίους σε έναν οίκο ευγηρίας στην πολιτεία Ουάσινγκτον.