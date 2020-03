Κοινωνία

Ζαχαράκη: Έτσι θα ρυθμιστούν οι απουσίες λόγω κορονοϊού

Τι είπε η υφυπουργός Παιδείας για τις σχολικές γιορτές και τις παρελάσεις.

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι έχει ήδη σταλεί εγκύκλιος για ρύθμιση των απουσιών, βάση της οποίας οι απουσίες καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται, προσθέτοντας ότι επειδή είναι μία δυναμική κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί με τον κορονοϊό, όποιο στοιχείο και να προκύπτει το υπουργείο θα φροντίσει ώστε να καλυφθεί.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί η σχολική χρονιά, η κ. Ζαχαράκη απάντησε μιλώντας στο «ΘΕΜΑ 104,6», πως με τα παρόντα στοιχεία και με τις ημέρες που τα σχολεία είναι κλειστά, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, όπως είπε, καλύπτεται και με την αξιοποίηση των μέτρων που ήδη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπως η αξιοποίηση περιπάτων, κάποιων ημερών που θα μπορούσε να γίνει γιορτή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέρες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και μπορεί να γίνει και από το σύλλογο διδασκόντων μία αναδιατύπωση του προγράμματος.

Παρόλα αυτά το υπουργείο Παιδείας κάνει όλα τα σενάρια είπε η κ. Ζαχαράκη σε περίπτωση της χρήσης περισσότερων ημερών από τα σχολεία για αναβολή λειτουργίας και έχουν συζητηθεί όλες οι πιθανότητες.

Για το θέμα των παρελάσεων, η υφυπουργός Παιδείας είπε πως ακόμα δεν υπάρχει απόφαση, όπως επίσης και για τις γιορτές, καθώς εξήγησε ότι όλα τα στοιχεία αλλάζουν και σε όλο τον κόσμο υπάρχει μία κλιμάκωση μέτρων ανάλογα και με τα κρούσματα και ανάλογα με την επιδείνωση ή όχι του ιού.

