Πολιτική

Κουμουτσάκος: σαφής και ξεκάθαρη η στήριξη της Μέρκελ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα που έρχεται παντού από την Ευρώπη είναι σας ευχαριστούμε που φυλάτε τα ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Η στήριξη της καγκελαρίου Μέρκελ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει στα σύνορα ήταν σαφής δημόσια και ξεκάθαρη», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, κάνοντας λόγο για «μια ιδιαίτερη στιγμή που συνιστά μεγάλη πρόκληση ασφαλείας για τη χώρα καθώς αντιμετωπίζουμε μια συνειδητή πρόκληση για την ασφάλεια των συνόρων μας».

«Το μήνυμα που έρχεται παντού από την Ευρώπη είναι σας ευχαριστούμε που φυλάτε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Είμαστε σε μια άλλη ημέρα όσον αφορά την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική μετά τα τελευταία γεγονότα», συμπλήρωσε ο κ. Κουμουτσάκος, μιλώντας στο «ΘΕΜΑ 104,6».

Μιλώντας για τις επαφές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις Βρυξέλλες ο κ. Κουμουτσάκος είπε ότι «αφού προκάλεσε όλη αυτή την ένταση ζήτησε νέα συζήτηση για μια νέα ρύθμιση, μια νέα κοινή δήλωση Τουρκίας-ΕΕ για το μεταναστευτικό. Από ότι ξέρουμε από τις Βρυξέλλες δεν έχει πείσει γιατί έχει δημιουργήσει μια πίεση προς τα ευρωπαϊκά σύνορα».

«Για να πάμε σε μια συζήτηση για μια νέα έκδοση της συμφωνίας του 2016 πρέπει να υπάρξει μεγάλη περίοδος εκτόνωσης. Να φύγουν από τα σύνορα οι άνθρωποι τις ελπίδες των οποίων εκμεταλλεύτηκε ο Ερντογάν. Να πάρει πίσω όσους πέρασαν με αυτή τη σκόπιμη πολιτική. Σε μια νέα συμφωνία όταν έχει υπάρξει η εμπειρία αυτών των ημερών ορισμένα πρέπει να αλλάξουν. Η Frontex να μην συνεργάζεται μόνο με την Ελλάδα, αλλά να υπάρξουν κοινές περιπολίες τουρκικής ακτοφυλακής και Frontex στο έδαφος και το μήκος των τουρκικών ακτών, αυτό θα ήταν εγγύηση. Αμφιβάλω ότι θα το δεχθεί η τουρκική πλευρά», είπε ακόμα ο αναπληρωτής υπ. Μετανάστευσης.

Στο ερώτημα, δε, αν ο Ερντογάν θα σκληρύνει τη στάση του στα σύνορα τις επόμενες ώρες μετά τα όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα ο Γιώργος Κουμουτσάκος απάντησε, «δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκελα Μέρκελ, «με έμφαση το θέμα της ουσιαστικής αλληλεγγύης», διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει άρνηση των χωρών του Βίζεγκραντ για κάθετη κατανομή των μεταναστών».