Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: επιδεινώθηκε η υγεία του 66χρονου που νοσηλεύεται στην Πάτρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, η κατάσταση του ασθενούς έχει επιβαρυνθεί και είναι κρίσιμη. Νέα κρούσματα βεβαιώθηκαν σήμερα.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του 66χρονου από την Ηλεία, ο οποίος νοσεί από κορονοϊό και νοσηλεύεται εδώ και αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝ Πατρών.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας η κατάσταση του ασθενούς έχει επιβαρυνθεί και είναι κρίσιμη.

Σημειώνεται ότι ο 66χρονος είναι εδώ και μέρες διασωληνωμένος.

Στο μεταξύ το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πέντε νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα, φτάνοντας έτσι συνολικά τα 89.

Οι τέσσερις είναι στενές επαφές των ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ο ένας είναι εισαγόμενο περιστατικό από Λονδίνο.