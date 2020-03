Πολιτική

Συνεχίζει τις επαφές του στο Βερολίνο ο Μητσοτάκης

Το πρωί της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με φορείς και ενώσεις της γερμανικής οικονομίας.

Το πρωί της Τρίτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με φορείς και ενώσεις της γερμανικής οικονομίας. Παρόντες στη συνάντηση από γερμανικής πλευράς ήταν μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), Dr. Martin Wansleben, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), Dr. Joachim Lang, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ZDH), Holger Schwannecke και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνομοσπονδίας Ενώσεων Εργοδοτών Γερμανίας (BDA), Steffen Kampeter.

Συζητήθηκαν η δυνατότητα επενδύσεων σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, όπου η Ελλάδα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, τα logistics και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας τεχνολογικών – εκπαιδευτικών κέντρων για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας.

Στο πρωινό εργασίας συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για τη βιομηχανία και το εμπόριο, Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την εξωστρέφεια και την οικονομική διπλωματία, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Οι συναντήσεις της Δευτέρας

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με τον επικεφαλής της Daimler Buses και διευθύνοντα σύμβουλο της EvoBus GmbH, Till Oberworder, ενώ αργότερα είχε συνάντηση με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Schwarz Gruppe, Thomas Kyriakis.

Από όλες αυτές τις συναντήσεις, η κοινή συνισταμένη είναι ότι Ελλάδα έχει επιστρέψει στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών γεγονός που θα φέρει νέες επενδύσεις, δουλειές και ανάπτυξη στη χώρα.

Πέρα από τη συνάντηση με την Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ και τη συμμετοχή στο Οικονομικό Φόρουμ του Βερολίνου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στη γερμανική πρωτεύουσα κατ’ ιδίαν συναντήσεις με πολιτικούς, εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων και φορείς της γερμανικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Αrmin Laschet και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του CDU Friedrich Merz. Και οι δύο πολιτικοί είναι υποψήφιοι για την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).

Επίσης, κατά την παραμονή του στο Βερολίνο, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό? Υγείας της Γερμανίας Jens Spahn.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον αναπληρωτή? επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU, Alexander Dobrindt.