Πολιτική

Τσαβούσογλου: πρέπει να επικαιροποιηθεί η συμφωνία Ε.Ε – Τουρκίας

«Είμαστε έτοιμοι να εργασθούμε εποικοδομητικά για το μεταναστευτικό» τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Τουρκία πρέπει να επικαιροποιηθεί, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εξελίξεις στην Συρία, και ότι η Αγκυρα είναι έτοιμη να εργασθεί εποικοδομητικά για το θέμα.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η χαλάρωση του καθεστώτος της βίζας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ πρέπει να εφαρμοσθούν συμβάλλοντας στην επίλυση του μεταναστευτικού θέματος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τουρκικές δυνάμεις θα περιπολούν βόρεια του διαδρόμου ασφαλείας που δημιουργείται με άξονα τον αυτοκινητόδρομο M4 στην επαρχία Ιντλίμπ και οι ρωσικές δυνάμεις θα περιπολούν στην νότια πλευρά.

Η Ρωσία θα περιπολεί στην ζώνη 6 χιλιόμετρα νοτίως του αυτοκινητόδρομου M4 στην επαρχία Ιντλίμπ, ενώ η Τουρκία θα περιπολεί στην ζώνη 6 χιλιόμετρα βορείως του M4, εξήγησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Εάν η συριακή κυβέρνηση παραβιάσει την εκεχειρία, οι τουρκικές δυνάμεις θα απαντήσουν, πρόσθεσε. Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν στην Τουρκία υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών στην ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα στην συριακή επαρχία Ιντλίμπ.

Σχετικά με το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 δήλωσε ότι δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη του αμερικανικού συστήματος Patriot, εάν η Ουάσινγκτον αποφασίσει να το προσφέρει στην Αγκυρα.