Πολιτική

Γιώργος Τσίπρας: ο Ερντογάν έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα

Το βασικό πρόβλημα, του διαμοιρασμού των προσφύγων στην Ευρώπη, δεν έχει επιλυθεί ακόμη, επεσήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Την άποψη ότι το βασικό πρόβλημα, να υπάρξει διαμοιρασμός των προσφύγων στην Ευρώπη δεν έχει επιλυθεί ακόμα και την απαισιοδοξία του για τη διαχείριση του προσφυγικού εξέφρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ο Ερντογάν το τελευταίο τετράμηνο έχει προβεί σε δύο ενέργειες που ξεπερνούν τα μέχρι τότε εσκαμμένα, το Σύμφωνο Τουρκίας – Λιβύης και η προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού κυρίως στο χώρο του Έβρου.

Ως αποτέλεσμα, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας απαιτήθηκε από τη δική μας πλευρά μια μεγαλύτερη προσπάθεια να σταματήσει αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα, αλλά όπως είπε θεωρεί πως θα υπάρξει συνέχεια ως προς τη συνολική διαχείριση του προσφυγικού.

Σχολιάζοντας το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Γερμανία, ο κ. Τσίπρας είπε πως δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε έμπρακτη αλληλεγγύη των ευρωπαίων για να μοιραστούμε το πρόβλημα και σημείωσε πως «δεν είναι επίλυση του προβλήματος να μας χτυπάνε το χέρι στην πλάτη, να μας δώσουν και κάποια οικονομική βοήθεια για να διαχειριστούμε εμείς μόνοι μας το πρόβλημα αυτό».

Πρόσθεσε τέλος, ότι τον ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι φίλοι πλέον της κυβέρνησης εμφανίζονται ο κ. Όρμπαν και ο κ. Κουρτς.