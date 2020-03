Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεν αποκλείεται η έλλειψη φαρμάκων στην Ευρώπη, λέει ο EMA

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τα προληπτικά μέτρα προς αποφυγήν προβλημάτων στην αγορά.

«Δεν μπορούν να αποκλεισθούν» προβλήματα έλλειψης ή προμήθειας φαρμάκων στο μέτρο που θα εξαπλωθεί η επιδημία του Covid-19, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ενδεχομένου, ο οργανισμός ξεκίνησε έρευνα για να προσδιορίσει ποια φάρμακα ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης θα βρεθούν σε κίνδυνο, δεδομένου ότι η πλειονότητα των Ενεργών Φαρμακευτικών Συστατικών (API) που είναι απαραίτητα για την παρασκευή των φαρμάκων προέρχεται από χώρες της Ασίας, κυρίως την Ινδία και την Κίνα.