Αθλητικά

Κορονοϊός: “θύμα” του και ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Κρούσμα κορονοϊού αποτελεί ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

"Ο γνωστός ιός με "επισκέφθηκε" και θεώρησα υποχρέωσή μου να το δημοσιοποιήσω" τόνισε ο ίδιος σε μήνυμά του στα social media.

Ο Βαγέλλης Μαρινάκης πρόσθεσε ότι ο ίδιος νιώθει καλά, καθώς λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και πειθαρχεί στις οδηγίες των γιατρών.

"Το ίδιο συνιστώ στους συμπολίτες μου. Περαστικά σε όλους μας" κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Δείτε τι έγραψε: