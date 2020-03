Κοινωνία

Κορονοϊός: εγκλωβισμένοι αυτοκινητιστές στα σύνορα Τουρκίας - Ιράκ

Οι μπάρες στο τουρκικό τελωνείο έκλεισαν στις 29 Φεβρουαρίου για τους Έλληνες επαγγελματίες οδηγούς βαρέων οχημάτων, υπό το φόβο μετάδοσης κορονοϊού!

Αποκλεισμένοι επί 10 ημέρες, από τις τουρκικές αρχές, είναι 13 Έλληνες αυτοκινητιστές στα σύνορα Ιράκ - Τουρκίας υπό το φόβο μετάδοσης του κορονοϊού στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας.

«Δεν μπορούμε να περάσουμε, έχουν τελειώσει οι προμήθειές μας, τα λεφτά μας, ο χρόνος κυλάει, τα φορτηγά κάθονται, τα έξοδά μας κυλάνε, έχουμε πρόβλημα» τονίζει ο Γιώργος Χουτουριάδης, ένας εκ των εγκλωβισμένων οδηγών.

Οι μπάρες στο τουρκικό τελωνείο έκλεισαν το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου για τους Έλληνες επαγγελματίες οδηγούς βαρέων οχημάτων. Συνάδερφός τους εξετάστηκε, το δείγμα βγήκε αρνητικό, όπως λένε, ωστόσο όπως καταγγέλλουν, παραμένουν εγκλωβισμένοι παρά τις κινήσεις που έχουν κάνει.

«Εφόσον βγήκε αρνητικό το δείγμα από τις εξετάσεις του πρώτου οδηγού γιατί δεν αφήνουν να περάσουν; Βασικά δεν δέχονται οι Τούρκοι να κάνουν εξετάσεις στους υπόλοιπους οδηγούς» τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φίλων Φορτηγών, Χρυσοβαλάντης Παπαδόπουλος.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Πρόξενος από το Ερμπίλ βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους. Γίνονται και όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την πρεσβεία για να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατόν στη χώρα μας.