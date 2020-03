Κοινωνία

Κορονοϊός: αναστέλλονται όλοι οι σχολικοί αθλητικοί αγώνες και το μάθημα της κολύμβησης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θα επιτρέπονται μόνο οι αθλητικές δραστηριότητες που γίνονται εντός των σχολικών μονάδων και δεν απαιτούν μετακινήσεις.

Την προσωρινή αναστολή της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., λοιπών σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων στην Π.Ε. και Δ.Ε. και του μαθήματος της κολύμβησης, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, στην απόφαση που υπογράφει η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρεται:

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 15959 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 727/τ. Β '/08-03-2020 με θέμα «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 09.03.2020 έως και 22.03.2020», η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσωρινά αναστέλλει ( από 10-03-2020 έως και 22.03.2020):

1. α) Τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου σχ. έτους 2019-2020 δεδομένου ότι απαιτούνται οργανωμένες και μαζικές μετακινήσεις μαθητών/τριών για τη διεξαγωγή τους εντός της χώρας, β) τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης εκτός σχολικής μονάδας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020/Φ.Ε.Κ. 456 / τ.Β ?/12-02-2020 με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»).

2. Τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών από και προς τις κολυμβητικές δεξαμενές για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

Επισημαίνεται ότι οι ενδοσχολικές αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός των σχολικών μονάδων και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται μετακινήσεις μαθητών/τριών διεξάγονται κανονικά.