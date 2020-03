Αθλητικά

Άρης: Του επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης βαθμών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ. Πως μπορεί να ανακληθεί η ποινή.

Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών επέβαλε στην ΠΑΕ Άρης το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, λόγω μη συμμόρφωσής της με προηγούμενη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, το Διαιτητικό Δικαστήριο είχε υποχρεώσει τον περασμένο Οκτώβριο τους «κίτρινους» να καταβάλλουν ένα ποσό 24.223,92 ευρώ στο σωματείο Ηρακλής Πτολεμαΐδας, ως «τροφεία» για τον νεαρό ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Τσαγκαλίδη.

Ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν έχει πληρώσει τα χρήματα αυτά και, με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο τον τιμωρεί με αφαίρεση βαθμών, η οποία πάντως θα ανακληθεί μόλις ο Άρης εξοφλήσει πλήρως το οφειλόμενο ποσό στον Ηρακλή Πτολεμαΐδας.