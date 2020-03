Κοινωνία

Μετρό: ποιος σταθμός κλείνει λόγω εργασιών και δοκιμών

Πόσες μέρες θα παραμείνει κλειστός ο σταθμός και πως θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες.

Κλειστός θα παραμείνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (14-15 Μαρτίου) ο σταθμός «Αγ. Μαρίνα» της γραμμής 3 του Μετρό, λόγω προγραμματισμένων εργασιών και δοκιμών οι οποίες αφορούν την επέκταση του δικτύου προς Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Νίκαια.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ κατά τη διάρκεια του διημέρου τα δρομολόγια της γραμμής 3 θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό το «Αιγάλεω» και στο τμήμα Αιγάλεω- Δουκ. Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.