Σι Τζινπίνγκ για κορονοϊό: Η επιδημία “έχει πρακτικά τεθεί υπό έλεγχο”

Στην περιοχή από όπου ξεκίνησε ο ιός, που έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από εκατό χώρες, βρέθηκε ο Πρόεδρος της Κίνας.

Η επιδημία του νέου κορονοϊού “έχει πρακτικά τεθεί υπό έλεγχο”, επεσήμανε σήμερα ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας από την «καρδιά» της επιδημίας της Covid-19 στην Κίνα, την πόλη Ουχάν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που μετέδωσε το Xinhua.

“Τα πρώτα αποτελέσματα εξασφαλίστηκαν με την σταθεροποίηση της κατάστασης και την αντιστροφή της τάσης στην Ουχάν και την Χουμπέι”, την επαρχία της οποίας πρωτεύουσα είναι η Ουχάν, όπου περίπου 56 εκατομμύρια κάτοικοι τέθηκαν σε καραντίνα στα τέλη Ιανουαρίου, δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η επίσκεψή του στην πόλη αυτή έγινε μετά την ανακοίνωση επίσης σήμερα από το υπουργείο Υγείας ενθαρρυντικών στοιχείων για την Κίνα, όπου μόνον 19 νέα κρούσματα αναφέρθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Η θεαματική αυτή πτώση σε σχέση με τα εκατοντάδες κρούσματα που ανακοινώνονταν καθημερινά τον Φεβρουάριο δείχνει ότι τα δραστικά μέτρα καραντίνας που ελήφθησαν είχαν αποτέλεσμα.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος φορούσε μάσκα, έφτασε σήμερα το πρωί στην Ουχάν, στη συνέχεια μετέβη “αμέσως μετά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο” στο νοσοκομείο της Χουοσενσάν, αυτό που κατασκευάστηκε σε 10 μέρες από έναν στρατό εργατών, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στη συνέχεια συνομίλησε –από απόσταση– με ασθενείς και με μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε το CCTV.

Ο πρόεδρος Σι μετέβη επίσης σε συνοικία στην Ουχάν για να μιλήσει με κατοίκους που βρίσκονται σε καραντίνα και αξιωματούχους που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Ο νέος κορονοϊός εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην Ουχάν, προτού επεκταθεί σε όλη τη χώρα και μετά στο εξωτερικό.

Περισσότεροι από 110.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί στον κόσμο, εκ των οποίων 4.000 έχουν καταλήξει, στην πλειονότητά τους στην Κίνα.