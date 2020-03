Κοινωνία

Νέες συλλήψεις αναρχικών από την Κρατική Ασφάλεια

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών, μετά τις συλλήψεις που έγιναν την Δευτέρα. Τι αναφέρει η ΓΑΔΑ.

Με εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκδόθηκαν από τον αρμόδιο Ανακριτή, συνελήφθησαν σήμερα οι τρεις Έλληνες, (2 άνδρες και 1 γυναίκα), σε βάρος των οποίων χθες είχε σχηματιστεί δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με τα εντάλματα κατηγορούνται για συμμετοχή και ένταξη στην αναρχική οργάνωση «σύντροφοι, συντρόφισσες».

Όπως αναφέρει η ΓΑΔΑ, "η παραπάνω αναρχική ομάδα ενέχεται σε μεγάλο αριθμό εμπρηστικών ενεργειών καθώς και σε επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων με βόμβες μολότοφ".

Το πρωί της Δευτέρας, είχε συλληφθεί από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, κατόπιν εντάλματος του ανακριτή, και 26χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συμμετείχε στην εμπρηστική επίθεση στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», στις 6 Ιανουαρίου 2020.