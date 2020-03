Πολιτική

Τσίπρας για κορονοϊό: απαιτείται γενναία στήριξη του ΕΣΥ και των επιχειρήσεων

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. Τι λέει για τις προσλήψεις στην ΥΓΕΙΑ. Τι ζητά από όλους τους πολίτες.

Την γενναία στήριξη του ΕΣΥ και μέσω χιλιάδων προσλήψεων, απο διακομματική επιτροπή και με ταχείες διαδικασίες ζητά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τονίζει σε δήλωση του ότι πρέπει να υπάρξει και ισχυρή στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται απο την εξάπλωση του κορονοϊού.

Ακόμη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζει ότι πρέπει, λόγω των εξελίξεων να ανασταλεί η κατάργηση του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας, απο την 1η Μαίου, για τους δανειολήπτες με χρέη, ενώ σημειώνει ότι όλοι οι πολίτες και οι φορείς πρέπει να επιδείξουν την μέγιστη προσωπική ευθύνη και να λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Κυβέρνηση να υποβάλλει συμπληρωματικό Προϋπολογισμό για το 2020, με μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας και αναθεώρηση του στόχου για την ανάπτυξη.

Εν τω μεταξύ, σε συνέχεια της χθεσινής ευρείας σύσκεψης, που είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις με τον κορονοϊό και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη δημόσια Υγεία και την οικονομία, ο κ. Τσίπρας είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics, Ηλία Μόσιαλο, τον καθηγητή λοιμωξιολογίας κ. Σωτήρη Τσιόδρα και τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της επιδημίας του κορονοϊού.

Όλη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

«Τις τελευταίες μέρες και η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με την εξάπλωση του νέου ιού που ξεκίνησε από τη Κίνα και πολύ γρήγορα έχει μεταδοθεί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Ο ιός αυτός για τη συντριπτική πλειοψηφία όσων νοσήσουν έχει ήπια συμπτώματα. Ωστόσο για το ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού, δεδομένου ότι δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη κάποιο φάρμακο αντιμετώπισης, μπορεί να έχει πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Αυτό το ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού έχουμε χρέος να προστατέψουμε. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης. Είναι ζήτημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Η Παγκόσμια κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίστασαν και εν τέλει καθυστέρησαν να λάβουν μέτρα για να αναστείλουν την εξάπλωση του ιού. Από το φόβο των αγορών, του οικονομικού και του πολιτικού κόστους. Ως συνήθως, σκέφτηκαν πρώτα τα οικονομικά συμφέροντά και μετά τους ανθρώπους. Ωστόσο αυτή η λογική είναι εξαιρετικά κοντόφθαλμη, αφού η ολιγωρία οδηγεί τελικά σε αποφάσεις εκ των υστέρων, που έχουν ακόμη μεγαλύτερο κόστος.

Οι εξελίξεις στη γειτονική Ιταλία οφείλουν να μας παραδειγματίσουν. Ώστε να πάρουμε έγκαιρα κάθε δυνατό προληπτικό μέτρο και να αποφύγουμε τη ραγδαία εξάπλωση του ιού, που θα οδηγήσει σε γενικευμένη καραντίνα.

Πρώτα από όλα η κυβέρνηση οφείλει να πάρει άμεσα γενναία μέτρα για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Ούτε η σημερινή στελέχωση, ούτε ο σημερινός αριθμός των κρεβατιών ΜΕΘ είναι ικανός να ανταποκριθεί σε μια πιθανή εξάπλωση της επιδημίας.

Προτείνουμε, λοιπόν, να δημιουργήσει άμεσα διακομματική επιτροπή μέσω της οποίας θα προκηρυχθούν 4.000 νέες θέσεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών. Τουλάχιστον 1000 επαγγελματίες υγείας πρέπει τις επόμενες μέρες να ενισχύσουν τις ΜΕΘ και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Αυτοί μπορούν να διοριστούν με ετήσιες ή διετείς συμβάσεις, έχοντας όμως ειδική μοριοδότηση για να καλύψουν μέρος των μόνιμων θέσεων που θα προκηρυχθούν. Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις, για οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού του ΕΣΥ, που λήγουν τους επόμενους μήνες.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας, είναι αστείο να αυξάνεται μόνο κατά 15 εκατομμύρια. Χρειάζεται ένα έκτακτο κονδύλι τουλάχιστον 150 εκ, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο η μετατροπή μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων σε ειδικές μονάδες νοσηλείας, όσο και η αγορά εξοπλισμού ΜΕθ, για τη στελέχωσή τους. Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προβλέψουμε την επίταξη μονάδων από ιδιωτικά νοσηλευτήρια, προκειμένου να ενταχθούν στον εθνικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της νόσου.

Όλα τα παραπάνω μια υπεύθυνη Πολιτεία οφείλει να τα σχεδιάσει έγκαιρα. Ακόμη και αν δε χρειαστούν, που όλοι το ευχόμαστε, κέρδος θα είναι να ενισχύσουμε το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας.

Αντίστοιχα έκτακτα μέτρα όμως η κυβέρνηση οφείλει να λάβει και για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ήδη, πολύ πριν κάνει την εμφάνισή του ο νέος ιός, τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ διέψευσαν παταγωδώς το αφήγημα περί μεγέθυνσης των ρυθμών ανάπτυξης. Η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε την οικονομία να τρέχει με ρυθμούς 2,8% το καλοκαίρι και το Δεκέμβρη την οδήγησε στο 1%. Με τα νέα δεδομένα δε, που δημιουργεί ο νέος ιός, είναι προφανές ότι οι στόχοι του προϋπολογισμού έχουν ήδη εκτροχιαστεί. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε πρέπει να γίνει οτιδήποτε είναι απαραίτητο προκειμένου να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία.

Συνεπώς η κυβέρνηση οφείλει να φέρει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή συμπληρωματικό προϋπολογισμό με επαναπροσδιορισμό του ύψους της προβλεπόμενης ανάπτυξης αλλά και με νέα αναπτυξιακά μέτρα για την θωράκιση της οικονομίας. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει άμεση διεκδίκηση μείωσης του στόχου του τρέχοντος έτους για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος τόσο για δαπάνες ενίσχυσης του ΕΣΥ όσο και για μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων που ενδεχομένως πληγούν.

Τέλος η κυβέρνηση οφείλει να αναστείλει τώρα τον σχεδιασμό της για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, που ξεκινά από 1η Μαίου. Μου είναι αδιανόητο την ώρα που θα πρέπει συμπολίτες μας να μπαίνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, η κυβέρνηση να επιτρέπει στα funds να βγάζουν ολόκληρες οικογένειες έξω από τα σπίτια τους. Ο νέος κορωνοϊός δεν δοκιμάζει μόνο την αντοχή της Δημόσιας υγείας. Κυρίως θα δοκιμάσει και τη συνοχή της κοινωνίας μας. Μπορούμε όμως να τον νικήσουμε. Η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει και να υλοποιήσει τις προτάσεις μας.

Έχει χρέος και κοινωνική ευθύνη. Αλλά όλοι έχουμε ευθύνη. Τα κόμματα, η εκκλησία, οι συλλογικοί φορείς της κοινωνίας μας. Όλοι μαζί, με τη συμπεριφορά μας, μπορούμε να δείξουμε ότι νοιαζόμαστε για τον διπλανό, για τον ευάλωτο συνάνθρωπό μας. Δεν είναι ζήτημα αυταρχισμού και πειθαρχίας. Είναι ζήτημα κοινής λογικής. Κοινής λογικής και ανθρωπιάς».