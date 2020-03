Κοινωνία

“Κινηματογραφική” καταδίωξη με πυροβολισμούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πανικός το μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μαρούσι, όταν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από κλήση για διάρρηξη επιχείρησαν να σταματήσουν ύποπτο όχημα με 5 επιβάτες.

Ο οδηγός του οχήματος αγνόησε το σήμα των αστυνομικών κι ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Όταν μετά από επικίνδυνους ελιγμούς οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα με τους 5 ρομά, αυτοί βγήκαν από το αυτοκίνητο και πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους τρεις από τους πέντε επιβάτες του οχήματος, ενώ οι δυο κατάφεραν να διαφύγουν.