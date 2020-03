Οικονομία

Κορονοϊός: Αντισηπτικά από ποτά - “μπόμπες” που έχει κατασχέσει η ΑΑΔΕ

Νομοθετική παρέμβαση για την αξιοποίηση δημευμένων η κατασχεμένων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης, με σκοπό την παρασκευή αντισηπτικών.

Στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης, προχωρά σε νομοθετική παρέμβαση με την οποία παρέχεται η δυνατότητα η ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που έχει δημευθεί ή κατασχεθεί, ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, να διατεθεί με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δωρεάν, προς το Υπουργείο Υγείας, για τον σκοπό της παρασκευής αντισηπτικών, με βάση την έκθεση εξέτασης δείγματος που εκδίδεται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από τον αναλογούντα ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ενισχύθηκε ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 15 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού, και το Υπουργείο Οικονομικών είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για την πλήρη υποστήριξη του συστήματος δημόσιας υγείας.