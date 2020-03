Κοινωνία

Σχολικοί έλεγχοι: Αλλαγές ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης για την εξάπλωση του κορονοϊού.

Αλλαγές στο τρόπο παράδοσης των σχολικών ελέγχων ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για αποφυγή μαζικών συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης για την εξάπλωση του κορονοϊού.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε πως οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών Νηπιαγωγείου αλλά και των δύο πρώτων (Α΄ και Β΄) τάξεων του Δημοτικού, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους διδάσκοντες προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών.

Όσον αφορά τους μαθητές των υπολοίπων τάξεων (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) του Δημοτικού, οι σχολικοί έλεγχοι β΄ τριμήνου θα παραδίδονται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε παιδιού, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο.