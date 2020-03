Κοινωνία

Κορονοϊός: κλειστά τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα

Πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού ανακοίνωσε ο Β. Κικίλιας. Πόσο θα κρατήσει το "λουκέτο", τι ισχύει για τα φροντιστήρια.

Το κλείσιμο όλων των σχολείων στην χώρα για τις επόμενες 14 ημέρες ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του κορονϊού στη χώρα.

Το μέτρο αφορά όλες τις βαθμίδες, απο τα νηπιαγωγεία μέχρι και τα δημόσια Πανεπιστήμια, περιλαμβανομέων των πάσης φύσεως δημόσιων και ιδιωτικών σχολών, ΙΕΚ κτλ.

Το μέτρο όπως εξήγησε ο κ. Κικίλιας είναι προληπτικό και έχει ως κύριο στόχο να μειωθεί η διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Ακόμη, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μέριμνα και για τους εργαζόμενους γονείς που θα αναγκαστούν να μείνουν στο σπίτι τους, για να φροντίζουν τα παιδιά, τα οποία ο κ. Κικίλιας ζήτησε να μεριμνήσουν οι γονείς ώστε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εκτός σπιτιού, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται έξαρση της μετάδοσης του ιού.

Ο Υπ. Υγείας επεσήμανε την ανάγη επίδειξης της "ατομικής ευθύνης", τονίζοντας ότι "είναι η στιγμή που όλοι οι Έλληνες πρέπει να επιδείξουμε υπευθυνότητα".

Για περίπου μία ώρα υπήρξε σύγχυση, καθώς αν και ανακοινώθηκε ότι κλείνουν όλα τα σχολεία, δεν υπήρξε ανακοίνωση για τα φροντιστήρια, θέμα που διευθετήθηκε με πρωτοβουλία της Νίκης Κεραμέως.

Το πρωί της Παρασκευής, ανακοινώθηκε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 89, καθώς και ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του 66χρονου που νοσηλεύεται στην Εντατική, του Νοσοκομείου του Ρίου.