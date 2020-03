Κοινωνία

Κορονοϊός: Μέτρα για τη στήριξη υπαλλήλων

Τι συζητήθηκε στην ευρεία σύσκεψη με τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ) στο Υπουργείο Εργασίας.

Το ενδεχόμενο χορήγησης επιδόματος σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που υποχρεωθούν να αναστείλουν τη λειτουργία τους εξαιτίας του κορονοϊού, εξετάστηκε στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρόκειται για ένα έκτακτο επίδομα που είχε δοθεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα.

Οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών παρουσίασαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στους χώρους εργασίας.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Βρούτσης ευχαρίστησε τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ) για την άμεση ανταπόκρισή τους στην έκτακτη πρόσκληση και, κυρίως, για το πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης που επιδεικνύουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. «Συμφωνήσαμε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και τακτικών συναντήσεων για την από κοινού αντιμετώπιση της απειλής του κορονοϊού, Πολιτεία, εργαζόμενοι και εργοδότες μαζί. Οι προτάσεις, που διατυπώθηκαν στη σύσκεψη, θα αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής επεξεργασίας και θα αξιοποιηθούν πολύ σύντομα στο πλαίσιο της επόμενης δέσμης μέτρων των κυβερνητικών παρεμβάσεων», σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, δήλωσε ότι μία επιδημία, όπως ο κορονοϊός, πολλώ δε μάλλον μία ενδεχόμενη πανδημία, δεν έχει ταξικά χαρακτηριστικά, «θα μας πλήξει όλους». «Γι’ αυτό, πρέπει όλοι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πειθαρχία, να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όποια φαινόμενα παρουσιαστούν. Ελπίζω να μην είναι σαν αυτά που βλέπουμε στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία» υπογράμμισε ο κ. Παναγόπουλος.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε κάθε μέτρο που μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση του ιού», τόνισε ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος στη διάρκεια της σύσκεψης είχε καταθέσει προτάσεις και για τη φύλαξη των παιδιών σε ενδεχόμενο κλείσιμο σχολείων. «Βεβαίως, είπαμε ότι το κόστος θα πρέπει να το αναλάβουμε όλοι. Να μεριμνήσει η Πολιτεία και στο Eurogroup, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 του μήνα, όπου θα συζητηθούν τα μέτρα και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη, η χώρα μας, που έχει υποστεί τεράστια πλήγματα, λόγω της δεκαετούς κρίσης, να βρει έναν τρόπο να κερδίσει πόρους, για να αντιμετωπίσουμε, όσο το δυνατόν αποτελεσματικά, αυτήν την πληγή», είπε ο κ. Παναγόπουλος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν, έχουν υποστεί πλήγμα, ενώ ανέφερε ότι, στα τέλη του Μαρτίου, θα γίνει μία συνολική αποτίμηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Ρέτσο, ό,τι αποφασιστεί, θα πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, «καθώς πρόκειται για μία συγκυρία, την εξέλιξη της οποίας δεν μπορούμε να προβλέψουμε».

Μέτρα για υπαλλήλους με παιδιά έως 15 ετών

Στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορονοϊού, οι Υπ. Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκαν την Τρίτη και αφού εξέτασαν ενδελεχώς την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Οικονομία και στην κοινωνία, συμφώνησαν στα εξής:

Το Κράτος θα συνδράμει και θα στηρίξει επιχειρήσεις, εργαζόμενους και θέσεις εργασίας. Σύντομα θα ανακοινωθούν σχετικά μέτρα, επιπροσθέτως εκείνων που έχουν ανακοινωθεί για συγκεκριμένες περιοχές. Θα διευκολυνθούν εργαζόμενοι στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι έχουν παιδιά ηλικίας έως 15 ετών. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, Τετάρτη.

"Το σύνολο του παραγωγικού ιστού – Πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – θα χρειαστεί να συμβάλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών και πρωτοφανών επιπτώσεων του κορονοϊού. Απαιτείται, απ’ όλους μας, ενότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη", τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.





Αχτσιόγλου: 6 μέτρα ουσιαστικής στήριξης της εργασίας, όχι αφορμή παραβίασης δικαιωμάτων

Σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει «Χθες το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε κάποια έκτακτα μέτρα για τον κορονοοϊό, τα οποία είναι από ανεπαρκή έως βαθιά προβληματικά. Η αναστολή δήλωσης του ωραρίου και των υπερωριών των εργαζομένων, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, το μόνο που κάνει είναι να αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους στην υπέρβαση των ωραρίων τους και απλήρωτους για τις υπερωρίες τους. Η επίκληση μιας ανάγκης δήθεν ευελιξίας στα ωράρια είναι απολύτως αναληθής αφού τούτη η ευελιξία ήδη υπάρχει. Αυτό που αναστέλλεται είναι η δήλωση και ο έλεγχος. Ζητούμε άμεσα την άρση αυτού του μέτρου που παραβιάζει βασικά εργατικά δικαιώματα. Είναι πραγματικά λυπηρό ότι η κυβέρνηση περίμενε μια τέτοια στιγμή για να προβεί σε μια τόσο αντεργατική ενέργεια».

Όπως αναφέρει η κ. Αχτσιόγλου, «Από ‘κει και πέρα, επειδή τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοοϊού δεν μπορεί να είναι αντικείμενο πολιτικού ανταγωνισμού, εμείς προτείνουμε 6 μέτρα ουσιαστικής υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που πλήττονται. Συγκεκριμένα:

Άμεση αποστολή σε όλες τις επιχειρήσεις ενημερωτικού υλικού και τσεκ λιστ για προληπτικά μέτρα στους χώρους εργασίας. Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για επιχειρήσεις που μειώνεται πραγματικά ο τζίρος ή κινδυνεύουν με κλείσιμο. Στήριξη της απασχόλησης στους κλάδους που πλήττονται μέσω επιδότησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Έκδοση σαφούς οδηγίας ότι οι αποδοχές των εργαζομένων θα καταβάλλονται σε όλα τα ενδεχόμενα (είτε νοσήσουν οι ίδιοι, είτε απουσιάσουν στο πλαίσιο των απαγορεύσεων ή λόγω κρούσματος στην οικογένειά τους). Έκδοση σαφούς οδηγίας προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την παραβίασή τους με την επίκληση της αναστάτωσης και των προβλημάτων λόγω του κορονοοϊού (π.χ. να τους χρεώνουν κανονική άδεια και όχι ασθενείας, να μην καταβάλλουν δεδουλευμένα, να τους αλλάζουν καταχρηστικά ωράρια και χρόνο εργασίας). Επιδότηση μέσω του ΟΑΕΔ των εργαζομένων οι οποίοι δεν θα απασχοληθούν σε εποχιακά επαγγέλματα που πλήττονται λόγω του ιού».