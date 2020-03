Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Ανοδικά κινείται ο υδράργυρος, φέρνοντας «μπελάδες» στους καλλιεργητές. Συμβουλές από ειδικούς.

Με καλοκαιρία, λιακάδες και το θερμόμετρο στους 20 βαθμούς ή και υψηλότερα θα κυλήσει η εβδομάδα, σημαίνοντας για τους καλλιεργητές συνέχιση των ψεκασμών. Την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, περισσότερες στα ανατολικά και στα νότια, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 3 έως 18 βαθμούς και νοτιότερα από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βοριάδες, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Το πρωί στα ανατολικά και νότια θα πνέουν νοτιάδες, με την ίδια ένταση.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για τη Φυτοφθόρα στην Καστανιά:

Συμπτώματα

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η παρουσία στο λαιμό ή στις χονδρές ρίζες σκοτεινών ή μαύρων κηλίδων και εκροή υγρού σαν μελάνι, απ’ όπου πήρε και την ονομασία μελάνωση.

Καστανός ως μαύρος μεταχρωματισμός μεταξύ φλοιού και ξύλου.

Καχεξία και τελικά αποξήρανση των δένδρων.

Αντιμετώπιση

Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Εμβολιασμός σε μεγάλο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να μην φθάνουν το νερό και οι σταγόνες της βροχής από το έδαφος στο εμβόλιο.

Αποφυγή υγρασίας στη βάση του κορμού:

Η άρδευση πρέπει να γίνεται με σταγόνες. Διαφορετικά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη βρέχεται ο κορμός.

Καταστροφή αυτοφυούς βλάστησης.

Να μην συσσωρεύται χώμα γύρω από τη βάση του κορμού και στις ρίζες.

Καλή αποστράγγιση του δενδροκομείου.

Αποφυγή δημιουργίας πληγών, οι οποίες ευνοούν τις μολύνσεις.

Επειδή αδιόρατες ρωγμές από ελαφρές παγωνιές του χειμώνα είναι αναπόφευκτες, καλό είναι να γίνεται επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το σημείο εμβολιασμού είναι χαμηλά. Αν η εφαρμογή της βορδιγαλείου πάστας είναι δύσκολη, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός με ένα άλλο χαλκούχο μυκητοκτόνο στην ισχυρότερη δόση που συνιστάται από τον παρασκευαστή.

Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους. Γι’ αυτό τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και να απαλλάσσονται από χώμα ή ξύλα που βρίσκονται κολλημένα σ’ αυτά. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

