Επίθεση Κουρτς στον Ερντογάν και έπαινοι στην Ελλάδα για τα σύνορα

Τα μηνύματα του Καγκελαρίου της Αυστρίας προς Βρυξέλλες, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και Άγκυρα. Τι είπε ο Πρωθυπουργός.

Μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα για όσα συμβαίνουν στον στον Έβρο έστειλε ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κουρτς ευχαρίστησε την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση «που προστατεύει τα σύνορα» και είπε πως η Αυστρία υποστηρίζει τις προσπάθειες της χώρας.

«Ο Ερντογάν κάνει κατάχρηση των προσφύγων και των μεταναστών, εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας τους ως όπλο. Είμαι ευγνώμων που η Ελλάδα προστατεύει τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Εμείς ως Αυστρία υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας στα σύνορα με θωρακισμένο όχημα και drones. Έχουμε διαθέσει ένα εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της Ευρώπης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα», είπε ο Αυστριακός Καγκελάριος, Σεμπάστιαν Κουρτς.

«Η Ελλάδα πήρε μία σειρά από νέα δραστικά μέτρα. Κάναμε δεκτή την εισήγηση για κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για απαραίτητο μέτρο πρόληψης για να προλάβουμε την εξάπλωση του κορωνοϊού» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς.

«Πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο ελέγχοντας την επέκταση της επιδημίας για να ενισχύσουμε το ΕΣΥ για να προστατεύσουμε τους ποιο ευάλωτους. Κάνω έκκληση σε αυτές τις συνθήκες όσο γίνεται να παραμένουν σπίτια τους. Απαιτώ από όλους όσους συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο: υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Θα περάσουμε αυτή την κρίση ενωμένοι. Αύριο θα ανακοινώσουμε συμπληρωματικά μέτρα» είπε επίσης.

«Το απελπισμένο πλήθος κατατρεγμένων ανθρώπων πρέπει να απομακρυνθεί από τον Έβρο. Στα νησιά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με μηδενικές ροές. Η Ελλάδα και η Ευρώπη επιμένουν στη συνεργασία με την Τουρκία γι αυτό το ζήτημα. Η συνεργασία μπορεί να προωθείται με όρους δικαιοσύνης και όχι εκβιασμού. Η Τουρκία έχει το καθήκον να συγκρατεί τις ροές και όταν το κάνει να επιβραβεύετε γι αυτό» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επεσήμανε πως συζήτησε με τον Σεμπάστιαν Κουρτς για την κυπριακή ΑΟΖ, το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης.

Μητσοτάκης: Συνεργασία με την Τουρκία, αλλά όχι με όρους εκβιασμού

«Είναι σαφές ότι πρέπει να οδηγηθούμε άμεσα σε μια έμπρακτη αποκλιμάκωση της κρίσης. Μια αποκλιμάκωση και στα βόρεια σύνορά μας -στον Έβρο- όπου αυτό το απελπισμένο πλήθος κατατρεγμένων ανθρώπων, τους οποίους η Τουρκία ενθάρρυνε να περάσουν τα ελληνικά σύνορα, πρέπει να απομακρυνθεί από εκεί και να πέσει το επίπεδο της έντασης στον Έβρο. Αλλά το ίδιο πρέπει να συμβεί και στα νησιά μας, όπου οφείλω να αναγνωρίσω, ότι τις τελευταίες ημέρες έχει σημειωθεί μια σημαντική πρόοδος, καθώς οι ροές των παράνομων μεταναστών προς τα νησιά μας ήταν μηδενικές. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί γιατί θα αποτελεί και μια έμπρακτη απόδειξη ότι η Τουρκία όντως συμμορφώνεται με μια πολύ σημαντική πτυχή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας», είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κούρτς.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη επιμένουν στη συνεργασία με τη γειτονική μας χώρα για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. «Αυτή η συνεργασία, όμως, μπορεί να προωθείται μόνο με όρους δικαιοσύνης. Σίγουρα, όχι με όρους εκβιασμού και, σίγουρα, όχι χρησιμοποιώντας κατατρεγμένους ανθρώπους ως πιόνια για την επιδίωξη άλλων σκοπιμοτήτων», είπε και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορεί να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός, ο οποίος τελικά θα είναι αμοιβαία ωφέλιμος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Τουρκία.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του κορονοϊού, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα σήμερα πήρε μία σειρά από νέα δραστικά μέτρα. Η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας έκανε δεκτή την εισήγηση της επιτροπής επιστημόνων για το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων, πανεπιστημίων, σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών για 14 μέρες ως ένα απαραίτητο μέτρο πρόληψης προκειμένου να προλάβουμε τη γρήγορη εξάπλωση του ιού και να μην τρέχουμε πίσω από τετελεσμένα».

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να επισημάνω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο τον οποίο έχουμε, ελέγχοντας την επέκταση αυτής της επιδημίας για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας, αλλά κυρίως για να προστατεύσουμε και θέλω να το τονίσω αυτό εδώ, τους πιο ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, τους χρόνια πάσχοντες, οι οποίοι πρέπει να είναι στην πρώτη προτεραιότητα της προσοχής μας, στους οποίους κάνω ακόμα μία φορά μία έκκληση, ότι σε αυτές τις συνθήκες και μέχρι να περάσει αυτή η κρίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο γίνεται και όσο αυτό είναι εφικτό, να παραμένουν στο σπίτι τους», είπε και πρόσθεσε «απαιτώ το αυτονόητο από όλους όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο. Υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αλληλεγγύη. Είναι μία κρίση, θα την περάσουμε όλοι μαζί ενωμένοι και θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να συζητήσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιες κοινές δράσεις μπορούν να αναπτυχθούν και στο επίπεδο της δημόσιας υγείας, αλλά και στο επίπεδο της οικονομίας, όπου η Κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ένα πλαίσιο πρώτων μέτρων για να βοηθήσει επιχειρήσεις που πλήττονται ως προς τη ρευστότητά τους και αύριο θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάποια συμπληρωματικά ακόμα μέτρα και βέβαια προσαρμόζουμε συνέχεια τις πολιτικές μας με βάση τα νέα δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης ευχαρίστησε τον Καγκελάριο της Αυστρίας διότι φτάνει σε λίγες ώρες στην Ελλάδα η αυστριακή συνδρομή για το μεταναστευτικό. «Το προσωπικό και τα τεχνικά μέσα τα οποία μας διαθέσατε, θα βοηθήσουν στην αποτροπή αυτής της απόπειρας μαζικής παράνομης εισόδου μεταναστών στον Έβρο την οποία οργανώνει η Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από σήμερα θα κυματίζει στον Έβρο, όχι μόνο, η ελληνική σημαία αλλά και η αυστριακή, η κυπριακή και σε λίγο σημαίες πολλών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. που προσφέρθηκαν σε αυτή τη δύσκολη κρίση να συνδράμουν, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη, επιχειρησιακά με μέσα, με ανθρώπους αλλά και με χρήματα, την πατρίδα μου η οποία αναγκάστηκε να φέρει εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή», είπε και συμπλήρωσε ότι, όπως είπε και η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο Έβρος και το Αιγαίο αποτελούν την «ασπίδα» της Ευρώπης και ο λαός μου αναγνωρίζει την συμπαράστασή της Αυστρίας στην υπεράσπιση των ελληνικών και των ευρωπαϊκών συνόρων».

Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι «μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να ενισχυθούν, ακόμα περισσότερο, χαίρομαι που ο Καγκελάριος αναγνωρίζει την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει στην πατρίδα μου τους τελευταίους οκτώ μήνες για να καταστεί ξανά η Ελλάδα μία χώρα ελκυστική στις ξένες επενδύσεις. Και είναι πολύ σημαντικό ότι τον Μάιο θα συναντηθούν στην πατρίδα μας 30 μεγάλες επιχειρήσεις και από τις δύο χώρες σε ένα οικονομικό φόρουμ για επενδύσεις, στην “πράσινη ενέργεια”, στον τουρισμό, στις μεταφορές, στο εμπόριο, ειδικά στον τουρισμό. Νομίζω, ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί και να είναι και απολύτως συμπληρωματικά».