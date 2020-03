Κόσμος

Ισπανία: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών (βίντεο)

Αδιευκρίνιστες παραμένουν, για την ώρα, οι ακριβείς συνθήκες υπό τις σημειώθηκε το δυστύχημα.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνθρωπος από έκρηξη που σημειώθηκε σε χημικό εργοστάσιο, στη συνοικία Λα Βερνέντα της Βαρκελώνης, όπως ανέφεραν μέσω του λογαριασμού τους στο ίντερνετ οι τοπικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Οι εν λόγω υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική και την εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.